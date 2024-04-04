NFL》進攻組新人王再添超強幫手！德州人交易來比爾4屆明星外接手

迪格斯。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕休季再添一筆震撼交易，休士頓德州人今送出一枚2025年第2輪選秀籤，向水牛城比爾換來4屆明星外接手迪格斯（Stefon Diggs），同時德州人也獲得今年第6輪選秀籤以及2025年第5輪選秀籤。

30歲的迪格斯已入行9年，過去6年賽季都推進超過1000碼，去年107次接球繳出1183碼、8次達陣。不過比爾休季進行大清倉，接連與多名主力球星分道揚鑣，以削減爆炸的團隊薪資，如今釋出迪格斯，比爾明年不用再支付他1850萬美元的薪資。

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儘管迪格斯近年一直是比爾的當家一號外接手，但他在場邊多次按耐不住自己的挫折情緒，以及不時在社群媒體上「出怪聲」，逐漸讓許多比爾球迷感到厭煩。最著名的例子是在2022年季後賽，比爾以10：27不敵辛辛那提孟加拉虎後，迪格斯在總教練麥克德莫（Sean McDermott）發表談話前就逕自閃人，離開休息室。

而昨天在X上一則推文，似乎更成為比爾交易迪戈斯的關鍵，一名用戶指出，比爾明星四分衛艾倫（Josh Allen）的成功與陣中頂級外接手並無直接關係，對此迪格斯直接回應，「你確定？」就在隔天，迪格斯就遭到比爾交易至德州人。

德州人上季在天才新秀四分衛、進攻組年度最佳新人斯特勞德（C. J. Stroud）率領下，戰績一飛衝天，從2022年的3勝13敗一口氣躍升至10勝7敗，也睽違4年再闖季後賽。休季球團也做出許多補強，進攻組部分續約近端鋒舒爾茨（Dalton Schultz），還交易來明星跑衛米克森（Joe Mixon），如今又補進迪格斯，無疑是想在斯特勞德新秀合約走完前，直接拚進超級盃。

至於大清倉的比爾，在外接手群方面補進山謬（Curtis Samuel），但原本的2號外接手戴維斯（Gabe Davis）與傑克遜維爾美洲虎簽約，當家球星迪格斯又離開的情況下，進攻組戰力大不如前。即便依舊有著明星四分衛艾倫帶領，但比爾近年的奪冠窗口恐怕已經就此關閉。

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