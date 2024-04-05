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MLB》大讚李政厚「很特別」 巨人球星認為他是完美開路先鋒

2024/04/05 07:00

李政厚。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季以6年1.13億美元加盟舊金山巨人的南韓好手李政厚，開季至今的表現讓巨人球星查普曼（Matt Chapman）讚不絕口，認為李政厚是一名很特別的選手。

擁有「風之孫」稱號的李政厚，本季至今出賽7場都是擔任第一棒開路先鋒，共28打數敲7安，有1轟、4分打點，選到3次保送、吞4次三振，打擊三圍是0.250/0.303/0.357，整體攻擊指數（OPS）為0.660。

根據《BaseballSavant》資料顯示，李政厚打出強勁擊球的比率有59.1％，平均擊球初速為95.6英里。

對於李政厚的表現，查普曼近日在美國電台KNBR的「Tolbert & Copes」廣播節目中說，巨人日前與教士隊的系列賽時，對手可能會認為「哇，這小子真厲害」，也認為道奇隊會有同樣的感受，「我想我們每天看他打球都有同樣的感覺，他每天都做一些讓你驚訝的事情。」

查普曼指出，李政厚能保持冷靜，打出很棒的打席，「這小子前途無量，他真的很努力，超級有自信。很明顯，你們看他的打席，他的擊球技巧非常令人難以置信。」查普曼更說，「我認為他是完美的開路先鋒打者。」

李政厚。（法新社）

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