晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》「這劇本應該沒人寫得出來」 官大元暢談素人傳奇

2024/04/04 23:09

中信兄弟球團幫官大元舉行引退儀式，官大元揮手向球迷道別。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天大巨蛋象鷹戰賽後，中信兄弟為陣中投手官大元舉行引退儀式，他從大巨蛋牛棚走上投手丘，接著從中信兄弟投手教練王建民接過球後，眼眶瞬間泛淚，隨後他象徵性投出生涯最後一球，在全場逾2萬名象迷高喊「官大元！官大元！」聲中，結束簡單隆重的引退儀式。

官大元19歲才接受棒球科班訓練，27歲進職棒，40歲退役，13年生涯累計出賽450場，拿下46勝25敗71中繼和5救援、防禦率4.39，曾奪中職新人王、中繼王和東山再起獎，寫下不可思議的素人職棒球星篇章，許多基層素人球員視他為目標追尋，官大元感性地說，「這劇本應該沒人可以寫得出來。」

官大元表示，引退儀式準備很久，今天中午講稿才完全定案，確定要辦引退儀式到現在已5個月，能在中職和中信兄弟球團舉辦引退儀式，對台灣棒球應該要有重大貢獻才行，自認還不是這樣的角色，一開始領隊說要幫他辦引退儀式，感到十分驚喜。

官大元透露，今天來到大巨蛋進牛棚熱身練投，意識到這是他穿球衣的最後一天，當他跑進球場，看到王建民教練在投手丘等著他，情緒就起來了，頓時湧上心頭。

官大元說，很開心能在大巨蛋引退，但也很遺憾沒能在正式比賽站上大巨蛋投手丘，有感現在選手真的很幸福。

身穿黃衫18號王牌投手球衣，官大元說，知悉18號的重量，以及對球隊的重要性，這給他沉重的壓力，回首13年生涯，過程起起伏伏，給自己足夠的信心去承擔18號的重量，「13年來我非常投入職棒事業，一直用再堅持一下下，就會少了一些遺憾的心情去背負18號球衣。」

官大元退役後退居球隊幕後，中信球團表示，官大元新職務未定，仍在討論規劃中，不過他已有其他新身分，除了擔任台中台壽霸龍成棒技術顧問，同時成立「台灣元動力運動發展協會」，希望能幫助像他一樣來自單親家庭的孩子。

中信兄弟球團幫官大元舉行引退儀式，官大元在投手丘上投出最後一球，最後高掛手套正式引退。（記者陳志曲攝）

中信兄弟球團幫官大元舉行引退儀式，官大元在投手丘上投出最後一球後，轉身拭淚。（記者陳志曲攝）

中信兄弟球團幫官大元舉行引退儀式，隊友將官大元高高拋起。（記者陳志曲攝）

中信兄弟球團幫官大元舉行引退儀式。（記者陳志曲攝）

中信兄弟球團幫官大元舉行引退儀式，官大元揮手向球迷道別。（記者陳志曲攝）

中信兄弟官大元是第一位在大巨蛋舉辦引退儀式的選手。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。