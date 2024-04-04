中職》「這劇本應該沒人寫得出來」 官大元暢談素人傳奇

中信兄弟球團幫官大元舉行引退儀式，官大元揮手向球迷道別。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕今天大巨蛋象鷹戰賽後，中信兄弟為陣中投手官大元舉行引退儀式，他從大巨蛋牛棚走上投手丘，接著從中信兄弟投手教練王建民接過球後，眼眶瞬間泛淚，隨後他象徵性投出生涯最後一球，在全場逾2萬名象迷高喊「官大元！官大元！」聲中，結束簡單隆重的引退儀式。

官大元19歲才接受棒球科班訓練，27歲進職棒，40歲退役，13年生涯累計出賽450場，拿下46勝25敗71中繼和5救援、防禦率4.39，曾奪中職新人王、中繼王和東山再起獎，寫下不可思議的素人職棒球星篇章，許多基層素人球員視他為目標追尋，官大元感性地說，「這劇本應該沒人可以寫得出來。」

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官大元表示，引退儀式準備很久，今天中午講稿才完全定案，確定要辦引退儀式到現在已5個月，能在中職和中信兄弟球團舉辦引退儀式，對台灣棒球應該要有重大貢獻才行，自認還不是這樣的角色，一開始領隊說要幫他辦引退儀式，感到十分驚喜。

官大元透露，今天來到大巨蛋進牛棚熱身練投，意識到這是他穿球衣的最後一天，當他跑進球場，看到王建民教練在投手丘等著他，情緒就起來了，頓時湧上心頭。

官大元說，很開心能在大巨蛋引退，但也很遺憾沒能在正式比賽站上大巨蛋投手丘，有感現在選手真的很幸福。

身穿黃衫18號王牌投手球衣，官大元說，知悉18號的重量，以及對球隊的重要性，這給他沉重的壓力，回首13年生涯，過程起起伏伏，給自己足夠的信心去承擔18號的重量，「13年來我非常投入職棒事業，一直用再堅持一下下，就會少了一些遺憾的心情去背負18號球衣。」

官大元退役後退居球隊幕後，中信球團表示，官大元新職務未定，仍在討論規劃中，不過他已有其他新身分，除了擔任台中台壽霸龍成棒技術顧問，同時成立「台灣元動力運動發展協會」，希望能幫助像他一樣來自單親家庭的孩子。

中信兄弟球團幫官大元舉行引退儀式，官大元在投手丘上投出最後一球，最後高掛手套正式引退。（記者陳志曲攝）

中信兄弟球團幫官大元舉行引退儀式，官大元在投手丘上投出最後一球後，轉身拭淚。（記者陳志曲攝）

中信兄弟球團幫官大元舉行引退儀式，隊友將官大元高高拋起。（記者陳志曲攝）

中信兄弟球團幫官大元舉行引退儀式。（記者陳志曲攝）

中信兄弟球團幫官大元舉行引退儀式，官大元揮手向球迷道別。（記者陳志曲攝）

中信兄弟官大元是第一位在大巨蛋舉辦引退儀式的選手。（記者陳志曲攝）

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