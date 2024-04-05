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MLB》大都會再見安打戲劇性逆轉！ 大聯盟本季只剩1隊還沒贏球

2024/04/05 08:22

大都會向對手說再見，戲劇性拿下本季首勝。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紐約豪門大都會今在雙重賽與老虎戰平各拿1勝，大都會本季首勝終於開張，大聯盟開季至今只剩馬林魚還沒贏過球。

今日雙重賽首戰，大都會與老虎9局打完形成3：3平手，進入延長賽突破僵局制，雙方在第10局都無功而返，老虎11局上半展開攻勢，基斯（Colt Keith）掃出打破僵局的二壘安打，幫助球隊超前比數，隨後在2出局二三壘有人時，厄謝拉（Gio Urshela）補刀敲安帶有2分打點，老虎攻下3分大局。

大都會11局下半沒得分未能有所回應，此戰以3：6輸球，陷入5連敗泥淖，老虎則是收下5連勝。

來到雙重賽第二戰，老虎在2上靠著巴耶茲（Javier Baez）的適時安打先馳得點，但這也是他們全場得到的唯一1分，之後未再多添分數。

悶了8局一分未得的大都會進入9下最後反攻，當家重砲「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）率先挺身而出，狙擊費奧多（Alex Faedo）轟出中外野陽春砲，一棒追平比數，隨後球隊延續攻勢，下一棒貝提（Brett Baty）選到保送後，大都會執行犧牲觸擊把跑者送上得點圈，接著泰勒（Tyrone Taylor）敲出左外野再見安打，大都會2：1逆轉勝。

大都會向對手說再見，戲劇性拿下本季首勝，終結5連敗低潮。目前全聯盟只剩馬林魚勝場數還沒開張，今日馬林魚5：8不敵紅雀，慘吞8連敗。

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