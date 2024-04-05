MLB》大谷稱「與球迷對話」換回首轟球 鐵粉指控遭道奇施壓

大谷翔平。（資料照，今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平歷經開季9場比賽、41打席後，終於敲出本季和轉隊後的首轟。不過，今日卻傳出撿到大谷首轟球的球迷指控遭到道奇施壓。

大谷在道奇的首轟球被鐵粉Ambar Roman所接到，球團立即與她接洽，照一般的情況來說，球團會奉上大禮來要回這顆球，雙方會因此進行談判，不過Ambar Roman指稱，她被保全帶離觀眾席，被迫與丈夫分開，在球團的施壓下送出這顆球，換來兩頂簽名球帽、一顆簽名球和一支簽名球棒，Ambar Roman還說，球團人員說如果拒絕他們的提議的話，他們不會協助驗證這顆首轟球。據《The Athletic》指出，大谷首轟球至少價值10萬美元。

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Ambar Roman的丈夫Alexis Valenzuela表示：「球團完全占了他們的便宜，老婆身邊圍著一群保全，還不讓我和我老婆說話，也不能給建議，感覺我們不把球交出來就不能離開。」Alexis Valenzuela強調，自己沒有要勒索球團，也沒有想要錢，這顆球很特別，他們只是想要一個公平的回報，但結果是失望的。

大谷翔平賽後受訪時曾透過翻譯表示，與球迷對話後拿回全壘打球，這對他而言很特別，很開心能夠拿得回來。但據《The Athletic》指出，Ambar Roman否認有與大谷翔平見面。對於Ambar Roman的指控，道奇球團拒絕回應，只表示會與球迷進行進一步的溝通。

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