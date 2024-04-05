晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷稱「與球迷對話」換回首轟球 鐵粉指控遭道奇施壓

2024/04/05 09:05

大谷翔平。（資料照，今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平歷經開季9場比賽、41打席後，終於敲出本季和轉隊後的首轟。不過，今日卻傳出撿到大谷首轟球的球迷指控遭到道奇施壓。

大谷在道奇的首轟球被鐵粉Ambar Roman所接到，球團立即與她接洽，照一般的情況來說，球團會奉上大禮來要回這顆球，雙方會因此進行談判，不過Ambar Roman指稱，她被保全帶離觀眾席，被迫與丈夫分開，在球團的施壓下送出這顆球，換來兩頂簽名球帽、一顆簽名球和一支簽名球棒，Ambar Roman還說，球團人員說如果拒絕他們的提議的話，他們不會協助驗證這顆首轟球。據《The Athletic》指出，大谷首轟球至少價值10萬美元。

Ambar Roman的丈夫Alexis Valenzuela表示：「球團完全占了他們的便宜，老婆身邊圍著一群保全，還不讓我和我老婆說話，也不能給建議，感覺我們不把球交出來就不能離開。」Alexis Valenzuela強調，自己沒有要勒索球團，也沒有想要錢，這顆球很特別，他們只是想要一個公平的回報，但結果是失望的。

大谷翔平賽後受訪時曾透過翻譯表示，與球迷對話後拿回全壘打球，這對他而言很特別，很開心能夠拿得回來。但據《The Athletic》指出，Ambar Roman否認有與大谷翔平見面。對於Ambar Roman的指控，道奇球團拒絕回應，只表示會與球迷進行進一步的溝通。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。