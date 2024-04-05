NBA》大秀超神假動作三分球 東契奇聯手厄文轟51分退老鷹

東契奇。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠一哥「歐洲金童」東契奇（Luka Doncic）今天和厄文（Kyrie Irving）聯手攻下51分，率領球隊在主場以109：95大勝老鷹，近9場拿下8勝，距離西部第4的快艇只差1.5場勝差。

老鷹在首節後半段打出7：2的攻勢，取得31：25的領先，獨行俠次節利用三分球展開兇猛反撲，單節投進7顆，首節因犯規麻煩未得分的東契奇包辦3顆，單節狂飆16分，更在半場終了前2秒投進一顆高難度的假動作三分球，率領獨行俠半場取得65：57的領先。

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獨行俠在下半場數度將領先擴大至10分差，但老鷹在末節追分縮小至個位數，華盛頓（P.J. Washington）投進關鍵三分球鎖定勝局，獨行俠終場就以109：95贏球，中斷老鷹的2連勝。

獨行俠今天團隊飆進18顆三分球，遠優於對手的13顆，厄文攻下全場最高的26分，外帶5籃板，東契奇砍進6顆三分球，繳出25分、12籃板、8助攻和2抄截，華盛頓也貢獻5顆，拿下19分、8籃板。

老鷹以波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）的17分最佳，外帶7籃板，D.穆雷（Dejounte Murray）有16分、5籃板，麥修斯（Garrison Mathews）替補挹注14分。

東契奇。（美聯社）

Just LUKA thingspic.twitter.com/TfLcMY7Qfw — Dallas Mavericks （@dallasmavs） April 5, 2024

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