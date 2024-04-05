NBA》大逆風？ 0號探員：約基奇是過去40年最爛MVP

約基奇是本屆MVP大熱門。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕自從恩比德（Joel Embiid）因傷失去爭奪年度獎項的資格後，金塊約基奇（Nikola Jokic）成為了本屆MVP大熱門之一，不過退役球星「0號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）倒是有不同想法，他認為約基奇是「過去40年最爛MVP」。

亞瑞納斯在《Nightcap》節目中發表看法，他認為約基奇是過去40年中最差的MVP，他解釋，該屆MVP得主球隊排名應該要在聯盟一、二名，要不然就是有很誇張的數據，例如喬丹（Michael Jordan）1988年第一座MVP時，雖然球隊戰績不到頂，但是平均數據為35分5.5籃板5.9助攻。

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亞瑞納斯另外舉例，當魏斯布魯克（Russell Westbrook）拿到MVP時，雖然雷霆戰績不是聯盟前段班，但他打出了歷史級別平均大三元的單季數據。

「2021年約基奇的球隊排名第5（全聯盟），他平均26分8助攻10籃板，這有什麼歷史級別嗎？」亞瑞納斯認為，約基奇只是平均數據快要大三元的禁區球員，然後就將MVP頒給他。

亞瑞納斯表示，約基奇不應該獲得兩座MVP，不過認為上一季MVP應該給他而不是恩比德；此外，亞瑞納斯也認為塔圖姆（Jayson Tatum）值得一座MVP。

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