桌球等15項運動設89個訓練站 南市：將培育2000多名選手

台南市共設立15項運動種類，包含桌球、羽球、籃球、射箭、軟網、帆船、舉重、田徑、足球、網球、排球、跆拳道、游泳、體操及柔道等89個訓練站，將培育2000多名選手。 （圖由南市府提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕為強化基層學校競技運動發展，台南市獲中央核定近4000萬元補助，全力挹注基層運動選手訓練站培訓經費及改善訓練環境與器材設備，推動基層運動選手訓練站三級培訓體系。南市體育局表示，本年度台南市共設立15項運動種類，包含桌球、羽球、籃球、射箭、軟網、帆船、舉重、田徑、足球、網球、排球、跆拳道、游泳、體操及柔道等89個訓練站，將培育2000多名選手。

南市府表示，市府推動基層運動選手培育，除每年自編預算外，也向中央爭取各項計畫補助經費，南市今年針對國小、國中及高中職等共計設立89個基層運動選手訓練站，15項種類皆成立三級培訓體系，除挹注培訓經費，在基層選手培訓也分別設置健康管理服務計畫及體能巡迴計畫，提供運動科學、運動傷害防護及體能指導等照護措施，並積極修繕學校體育設施，以軟硬體雙管齊下方式，營造更優質的訓練環境，以提升競技實力與再創佳績。

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南市體育局長陳良乾表示，南市今年設立89個訓練站，將培育2000多名選手，各站所獲補助經費得支用於教練選手膳食費、選手營養費、教練指導費、課業輔導費、運動傷害防護費及保險費、運動科學支援費、訓練及比賽之器材費、設備費及服裝費、參賽旅運費及移地訓練費、報名費等，針對重點運動發展學校，也積極爭取經費修繕訓練場館，如後壁國中軟網場地、復興國中體操訓練館、永康國中跆拳道訓練室及民德國中柔道場等，期能完善訓練場地，大幅提升訓練成效。

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