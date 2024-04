大谷翔平。(資料照,美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平開季陷入全壘打荒,昨天對戰巨人終於敲出本季和轉隊後的首轟。大谷翔平在道奇的首轟也寫下多項日籍球員的紀錄。

大谷翔平本季首轟歷經開季9場比賽、41打席後才出爐,刷新個人在2022年開季8場比賽、31打席的紀錄,這也是隊史自2004年野茂英雄開轟後,再度有日本球員開轟,成為隊史日籍球員第4人,其餘兩人是石井一久和前田健太,而且這4人都是投手。

另外,巨人也成為大谷翔平開轟的第25支球隊,超越日本傳奇名將鈴木一朗的24隊,寫下日本之最。大谷翔平目前生涯共累積172轟,只差4轟就能超越「酷斯拉」松井秀喜所保持的日本球員最多轟175轟的紀錄。

