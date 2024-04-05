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籃球》超暖！霍華德心繫花蓮震災 計畫來台帶來正能量

2024/04/05 14:37

霍華德。（資料照，記者林正堃攝）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣花蓮縣日前發生規模7.2強震造成嚴重災情，上季效力T1聯盟桃園雲豹的昔日NBA明星中鋒魔獸」霍華德（Dwight Howard）曾經發文祈福，而他今天表示，計畫再次重返台灣。

霍華德日前在社群網站上X（推特）PO文並附上花蓮房屋傾斜的影片，他寫道：「讓我們此刻為台灣每個人的安全祈福，我無法想像那些家庭和受災戶正在經歷的恐懼和痛苦，但我想鼓勵每個人都要堅強，這種毀滅性的災難發生時是無預警的，因此我們需要互相幫助，共同度過難關，台灣，我們與你同在，請大家一起祈禱，並向所有在地震中失去親人和受災戶致上最深切的慰問，這完全不能視而不見，因為我愛台灣。」

霍華德對於台灣有濃厚的情感，今天在IG貼出影片和照片回憶在台灣的種種過往，並表示：「自2005年我首次踏足台灣，那份對這片土地及其人民的深厚愛意便永遠鐫刻在我心。除了2010年和2013年的再訪，2022年的美好時光亦讓我深深感受到與台灣的緣分。現在，我覺得時機成熟，我準備再次啟程。在這段期間，希望你們保持堅強，我將我的力量奉獻給那些受地震災害影響的人們，就如同我此刻所做的一樣。我計劃重返台灣，帶來更多的正能量，讓社會變得更加堅韌強大。」

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