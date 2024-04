MLB》夢幻打線太鬼神！ 「宇宙道奇」締造124年來稀有壯舉

「宇宙道奇」開季展現恐怖火力。(資料照,美聯社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕擁有夢幻打線的「宇宙道奇」開季展現恐怖火力,在賽季前9戰都至少能灌進5分,大聯盟數據專家藍斯(Sarah Langs)點出超狂紀錄。

道奇成為自1900年以來,第6支能夠至少在球季前9場比賽中,每戰都轟破5分的球隊,加入1903年海盜、1932年洋基、1936年紅人以及1999年、2002年印地安人(守護者前身)的行列,締造史詩紀錄。

談到球隊的兇猛火力,道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)表示,即便有些球員還在調整狀態,球隊仍然每場比賽打下至少5分,「我認為這對我們的先發投手來說很重要。」

