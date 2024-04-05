晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》哈登寫里程碑成史上第4人 快艇克服落後17分劣勢逆轉勝金塊

2024/04/05 15:23

哈登成為NBA史上第4位達成「生涯至少25000分、6000籃板、7000助攻」的球員。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕快艇今天克服了最多17分的落後，P.喬治（Paul George）和哈登（James Harden）聯手飆分捍衛主場，快艇終場以102：100險勝，金塊也因此跌落至西部第2。

金塊首節就打出一波25：8的兇猛開局，約基奇單節就拿下10分、7籃板，金塊次節開局攻守當機，快艇靠著「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）、考菲（Amir Coffey）和N.鮑威爾（Norman Powell）趁勢追分，哈登單節貢獻14分，幫助快艇以53：49超前。

兩隊在下半場展開纏鬥，並對裁判的判決都十分不滿，金塊總教練馬龍（Michael Malone）在比賽結束前7分54秒進到球場與裁判爭吵，隨即被驅逐出場P.喬治和祖巴克（Ivica Zubac）在決勝傑的關鍵時刻連續得分穩住局面，金塊A.戈登（Aaron Gordon）在最後33.1秒時切入滑倒，無緣扳平戰局，再加上約基奇（Nikola Jokic）絕殺三分球未進，快艇終場就以102：100險勝金塊。

P.喬治攻下快艇最高的28分、3抄截，哈登有20分、8助攻和6籃板，祖巴克有14分、15籃板，魏斯布魯克替補貢獻12分、6籃板和5助攻。值得一提的是，哈登也成為NBA史上第4位達成「生涯至少25000分、6000籃板、7000助攻」的球員，另外3人分別是羅伯森（Oscar Robertson）、「詹皇」詹姆斯（LeBron James）和魏斯布魯克。

約基奇繳出36分、17籃板和10助攻的大三元，本季累積24場，A.戈登有18分、7助攻和6籃板，「KCP」卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）投進4顆三分球挹注16分，小波特（Michael Porter Jr.）有14分、9藍板。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。