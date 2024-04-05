NBA》哈登寫里程碑成史上第4人 快艇克服落後17分劣勢逆轉勝金塊

哈登成為NBA史上第4位達成「生涯至少25000分、6000籃板、7000助攻」的球員。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕快艇今天克服了最多17分的落後，P.喬治（Paul George）和哈登（James Harden）聯手飆分捍衛主場，快艇終場以102：100險勝，金塊也因此跌落至西部第2。

金塊首節就打出一波25：8的兇猛開局，約基奇單節就拿下10分、7籃板，金塊次節開局攻守當機，快艇靠著「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）、考菲（Amir Coffey）和N.鮑威爾（Norman Powell）趁勢追分，哈登單節貢獻14分，幫助快艇以53：49超前。

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兩隊在下半場展開纏鬥，並對裁判的判決都十分不滿，金塊總教練馬龍（Michael Malone）在比賽結束前7分54秒進到球場與裁判爭吵，隨即被驅逐出場P.喬治和祖巴克（Ivica Zubac）在決勝傑的關鍵時刻連續得分穩住局面，金塊A.戈登（Aaron Gordon）在最後33.1秒時切入滑倒，無緣扳平戰局，再加上約基奇（Nikola Jokic）絕殺三分球未進，快艇終場就以102：100險勝金塊。

P.喬治攻下快艇最高的28分、3抄截，哈登有20分、8助攻和6籃板，祖巴克有14分、15籃板，魏斯布魯克替補貢獻12分、6籃板和5助攻。值得一提的是，哈登也成為NBA史上第4位達成「生涯至少25000分、6000籃板、7000助攻」的球員，另外3人分別是羅伯森（Oscar Robertson）、「詹皇」詹姆斯（LeBron James）和魏斯布魯克。

約基奇繳出36分、17籃板和10助攻的大三元，本季累積24場，A.戈登有18分、7助攻和6籃板，「KCP」卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）投進4顆三分球挹注16分，小波特（Michael Porter Jr.）有14分、9藍板。

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