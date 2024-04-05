晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 SBL/WSBL

SBL》超級籃球聯賽12日基隆開打 學生免費進場看球

2024/04/05 15:12

2024年第21屆SBL暨第19屆WSBL超級籃球聯賽下週五（12日）起，在基隆市立體育館展開為期2週賽程，一連兩週五、六、日下午1時至9時；基隆市政府宣布全額補助，基市學生免費入場看球賽。（圖為基隆市政府教育處提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕2024年第21屆SBL暨第19屆WSBL超級籃球聯賽下週五（12日）起，在基隆市立體育館展開為期2週賽程，一連兩週五、六、日下午1時至9時，共計6天24場賽事；基隆市長謝國樑宣布，由市政府補助，讓基隆市學生可以免費入場觀賽，體驗正規籃球比賽的激烈與熱情。

謝國樑表示，市府投入各項運動資源，改善體育教學訓練環境，提供學生多元的體育學習機會，基隆市有許多學校發展籃球社團、基層運動選手訓練站或體育班，同學們對籃球有高度興趣，難得有大型籃球賽事在基隆舉行，他十分支持學校以戶外教學方式，帶學生進場觀賽，實際體驗籃球的戰術策略，臨場感受比賽的熱情刺激。

教育處代理處長楊桂杰說，市府推動籃球運動，每年持續優化學校運動場地，今年已完成成功國中活動中心及網球館改善，同時也向中央爭取經費，逐步改善各校的操場及籃球設施設備。

基隆市各級學校的籃球團隊也表現優異，今年銘傳國中即贏得國中籃球聯賽（JHBL）乙級北區第1名，即將在四月中進軍全國聯賽。

中華民國籃球協會指出，4月12日至4月21日基隆場賽事，為例行賽最後一個階段賽事，例行賽戰績第一的球隊將直接進入冠軍賽，各隊都全力以赴爭取進入季後冠軍賽資格，賽事精彩可期。

教育處指出，此次比賽開放基隆市學生持學生證或身穿學校制服即可免費入場，歡迎大家踴躍進場觀賽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。