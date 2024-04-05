SBL》超級籃球聯賽12日基隆開打 學生免費進場看球

2024年第21屆SBL暨第19屆WSBL超級籃球聯賽下週五（12日）起，在基隆市立體育館展開為期2週賽程，一連兩週五、六、日下午1時至9時；基隆市政府宣布全額補助，基市學生免費入場看球賽。（圖為基隆市政府教育處提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕2024年第21屆SBL暨第19屆WSBL超級籃球聯賽下週五（12日）起，在基隆市立體育館展開為期2週賽程，一連兩週五、六、日下午1時至9時，共計6天24場賽事；基隆市長謝國樑宣布，由市政府補助，讓基隆市學生可以免費入場觀賽，體驗正規籃球比賽的激烈與熱情。

謝國樑表示，市府投入各項運動資源，改善體育教學訓練環境，提供學生多元的體育學習機會，基隆市有許多學校發展籃球社團、基層運動選手訓練站或體育班，同學們對籃球有高度興趣，難得有大型籃球賽事在基隆舉行，他十分支持學校以戶外教學方式，帶學生進場觀賽，實際體驗籃球的戰術策略，臨場感受比賽的熱情刺激。

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教育處代理處長楊桂杰說，市府推動籃球運動，每年持續優化學校運動場地，今年已完成成功國中活動中心及網球館改善，同時也向中央爭取經費，逐步改善各校的操場及籃球設施設備。

基隆市各級學校的籃球團隊也表現優異，今年銘傳國中即贏得國中籃球聯賽（JHBL）乙級北區第1名，即將在四月中進軍全國聯賽。

中華民國籃球協會指出，4月12日至4月21日基隆場賽事，為例行賽最後一個階段賽事，例行賽戰績第一的球隊將直接進入冠軍賽，各隊都全力以赴爭取進入季後冠軍賽資格，賽事精彩可期。

教育處指出，此次比賽開放基隆市學生持學生證或身穿學校制服即可免費入場，歡迎大家踴躍進場觀賽。

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