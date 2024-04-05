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MLB》這有出棒？最「顧人怨」主審詭異判決 讓打者、主播都傻眼

2024/04/05 17:06

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕老虎隊今天在雙重賽首戰於延長賽11局以6比3擊敗大都會，但場中卻發生插曲，老虎24歲潛力好手托克森（Spencer Torkelson）在第11局打擊時，他在一次揮棒中明顯沒有過半，但擔任主審的古巴裔裁判赫南德茲（Angel Hernandez）卻認定有出棒過半，讓托克森當場傻眼。

此戰延長賽第11局上，老虎隊先靠基斯（Colt Keith）二壘安、以及厄謝拉（Gio Urshela）適時安，單局進帳3分超前比數，接著老虎隊2出局攻占滿壘，輪到托克森打擊時，面對大都會投手湯肯（Michael Tonkin）丟一顆偏高的速球，托克森出棒後緊急收棒，從畫面上看沒有出棒過半，但主審赫南德茲認定有出棒、計一顆好球，讓托克森相當無奈，老虎總教練辛奇（A.J. Hinch）也上場抗議、並想提出挑戰，由於好壞球無法挑戰，最後也沒有被接受。

赫南德茲的詭異判決，讓現場轉播單位的主播貝內蒂（Jason Benetti）說，「他說那是一顆好球？」；而球評門羅（Craig Monroe）也說，「是的，他說他出棒了，那就是為何他判好球。」

赫南德茲堪稱大聯盟當今最「顧人怨」的裁判，過去屢次出現爭議判決，今年熱身賽期間，紅雀明星右投林恩（Lance Lynn）不滿好球帶判決，遭赫南德茲趕出場。林恩被趕出場後想繼續待在牛棚投球，赫南德茲卻執意要把林恩「趕出場」，不讓他留在球場內，紅雀總教練馬摩爾（Oliver Marmol）也上場抗議，同樣也被驅逐出場。

古巴裔裁判赫南德茲。（資料照，今日美國）

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