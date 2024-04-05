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中職》搞笑擁抱「大王」兩次 栗山監督要柏融今天轟兩支

2024/04/05 16:04

日職火腿隊首席棒球總管栗山英樹與王柏融相互握手、擁抱。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕日本火腿首席棒球總管（CBO）栗山英樹今天造訪澄清湖球場，除了擔任台鋼雄鷹主場開幕戰的嘉賓，其中一項行程就是來實現自己「來看大王」的承諾，兩人也一起接受媒體聯訪，氣氛相當溫馨。其中王柏融提到昨天轟出台鋼是跟栗山擁抱後帶來的運氣，栗山也立刻在聯訪後抱了「大王」兩次，用行動要他今天轟兩發全壘打。

栗山英樹今天和火腿球團人員一起到澄清湖球場，除了和台鋼總教練洪一中寒喧，也和「大王」王柏融相見歡。在南台灣熾熱的太陽下，栗山一看到大王就喊「好熱」，也向洪總表示：「柏融就麻煩照顧了。」

台鋼球團也安排栗山和大王接受媒體聯訪，而由於大王因為練球擔擱行程，讓栗山先在記者會現場等候。但作風親民的栗山絲毫不以為意，還向現場媒體開玩笑說：「還是我請火腿球團人員唱首歌給你們聽?」

等大王一起接受訪問後，栗山也感謝他昨天能夠開轟，並充當主持人提問：「我也想問柏融，過去在火腿遇到一些低潮和動作調整、無法好好發揮時，是否也能當做現在的養分呢?」王柏融則表示，那些當然是養分，之前在台灣的低潮，也是藉由公辦熱身賽和這段期間來調整。

記者會結束後，栗山也和大王擁抱，抱了1次後，他又比了「2」，兩次又再抱了1次，笑說：「這樣表示他要打兩發全壘打。」

日職火腿隊首席棒球總管栗山英樹與王柏融相互握手、擁抱。（記者李惠洲攝）

日職火腿隊首席棒球總管栗山英樹（右）與王柏融（左）。（記者李惠洲攝）

日職火腿隊首席棒球總管栗山英樹（右）與王柏融（左）。（記者李惠洲攝）

日職火腿隊首席棒球總管栗山英樹（右）與王柏融（左）。（記者李惠洲攝）

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