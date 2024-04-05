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網球》被視為謝淑薇奧運女雙熱門人選 葛藍喬安娜有想法

2024/04/05 16:09

網球好手葛藍喬安娜出席活動記者會（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕女雙排名世界第一的謝淑薇，巴黎奧運的雙打人選是誰引起外界熱議，而外界呼聲最高的葛藍喬安娜也分享自己的想法。

「台英混血」葛藍喬安娜明天將出發中國，代表台灣女團參加在長沙舉行的2024年金恩盃亞洲／大洋洲第一級賽事，她近日從英國返台為賽事備戰，今天出席贊助商聯名商品記者會。

對於外界關注的謝淑薇搭檔話題，葛藍喬安娜不諱言，有機會的話會想跟他一起出賽，但更希望她能挑一個對她在比賽發揮更有利的選手，因為會想看到小薇在奧運奪牌，自己現在就是好好練球。

按照規則，若雙打世界排名在前10名的球員，可以指定同國家另一名世界排名在前300名的球員組成雙打，其中葛藍喬安娜因過去曾接受「謝家班」謝政瀛的指導，在資格符合及人和問題能解決下，被外界視為搭檔熱門人選。

葛藍喬安娜透露，謝淑薇沒有特別聯繫她，但自己一直有看小薇的比賽，她分析，小薇的網前技術水準為頂尖，因此若有個底線好的選手，應該會發揮得不錯，而她自己現在就是顧好自己的發球優勢，希望要更準、更穩。

世界排名曾是高居台灣女單第一的葛藍喬安娜，本週最新排名下滑至307名，她表示，因年初有手傷，導致起步較慢，但也因此練了反手切球，算是意外的收穫，在金恩盃後也會展開巡迴賽拚積分，基本上要回到300名內是可以，因此還是能在謝淑薇的搭檔人選名單中。

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