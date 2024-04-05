日職》挑戰大聯盟5年表現一般 「筒神」有望重返日職

筒香嘉智有望重返日職。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕和製重砲筒香嘉智在今年未能順利從大聯盟開季，根據日媒《產經新聞》報導，這位32歲的長打好手有望在旅美5年後重返日本球界。

筒香嘉智在2019年離開母隊橫濱DeNA挑戰大聯盟，獲得光芒一張2年1200萬美元合約加盟，不過筒香在大聯盟並沒有順利站穩腳步，日職生涯累積205轟的他在大聯盟182場出賽打擊率僅1成97，敲出18轟，攻擊指數0.630，上一次在大聯盟出賽已經是2022年7月31日。

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筒香嘉智今年以小聯盟約加盟巨人，但並未如願擠進大聯盟名單，球隊在3月21日將他釋出，目前仍是自由之身。

日媒報導引述消息來源指出，由於前往大聯盟的路幾乎都被關上了，他唯一的選擇就是重返日本職棒，而筒香嘉智也決定重返日本球界。

母隊橫濱DeNA有望成為筒香嘉智回歸後的選擇，只不過目前筒香平常鎮守的位置左外野與一壘分別有佐野惠太與奧斯汀（Tyler Austin）卡位，加上橫濱所屬的中央聯盟沒有指定打擊制度，筒香若回歸球隊勢必得做出調整。擁有指定打擊制度的太平洋聯盟球隊，包含樂天與西武則被球界人士認為是更適合他的球隊。

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