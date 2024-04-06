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柯瑞率勇士對決獨行俠挑戰7連勝 今日賽事預告與轉播

2024/04/06 06:51

柯瑞。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今日MLB有兩場賽事轉播，第一場是響尾蛇對決勇士，響尾蛇將派出亨利（Tommy Henry）對決響尾蛇史崔德（Spencer Strider），第二場是紅襪對決天使，紅襪將派出惠特洛克（Garrett Whitlock）對決天使德梅斯（Reid Detmers），喜愛大聯盟的球迷記得鎖定轉播囉!

NBA部分有兩場賽事轉播，第一場是國王對決塞爾提克，國王目前位居西部第8，對決東部龍頭塞爾提克，哪一隊能拿下這場比賽呢?第二場是勇士對決獨行俠，勇士目前已狂取6連勝，對決同樣近況火燙的獨行俠，柯瑞（Stephen Curry）與東契奇（Luka Doncic）誰能幫助球隊取勝呢?最後一場是灰狼對決太陽，太陽目前位居西部第六種子，若是希望避免附加賽將必須持續取勝，他們能否順利拿下這場比賽的勝利呢?

中職部分有三場比賽轉播，分別是兄弟對決樂天，兄弟將派出魏碩成對上樂天威能帝、悍將對決台鋼，悍將將派出洋投羅戈，而台鋼則選擇小將陳柏清及統一對決味全，統一派出林詔恩對上味全徐若熙，喜愛中職的球迷朋友千萬別錯過轉播囉!

MLB

07:15 響尾蛇@勇士 DAZN1

09:30 紅襪@天使 愛爾達體育2台、華視

NBA

07:30 國王@塞爾提克 緯來體育

08:30 勇士@獨行俠 愛爾達體育1台

10:00 灰狼@太陽 緯來體育

日職

13:00 樂天VS軟銀 DAZN1

中職

17:00 兄弟@樂天 DAZN2

17:00 富邦@台鋼 DAZN1、愛爾達體育1台

17:00 統一@味全 緯來體育、愛爾達體育2台

PLG

14:30 鋼鐵人@攻城獅

17:00 國王@勇士

轉播:MOMOTV、民視第一台

T1

14:00 戰神 VS 獵鷹

16:30 特攻 VS 海神

轉播:愛爾達體育3台

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