花蓮強震》自願幫台灣！未能隨巨人軍來台的大勢 主動協助募款

大勢。（資料照，記者林正堃攝）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕花蓮近海在4月3日發生芮氏規模7.2強震，全台各地有感，至今造成10死、1123傷。曾在3月初來台打交流賽的日職讀賣巨人，今天回到東京巨蛋與橫濱DeNA展開三連戰，巨人軍賽前也進行募款活動，因傷未能來台的巨人終結者大勢、投手山崎伊織也主動參加募款活動。

巨人軍從今天起連3天實施「我愛台灣！台灣加油」的G hands慈善活動，同時也進行義賣活動，包含球員簽名T恤等等，義賣所得將捐給災區。

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根據日媒《Daily》報導，這項活動當初預定由工作人員進行，但大勢、山崎伊織主動表態要參加募款活動。大勢表示，「如果有什麼可以幫助台灣的事情，無論什麼我都願意做。」

大勢全名為翁田大勢，是去年經典賽日本隊國手，他在去年12月來台參加巨人軍台灣試合門票啟售記者會，但大勢在今年春訓期間右腿受傷，無法在3月初的台日交流賽獻技。

大勢本季出賽2場，共投2局無失分、賞6次三振，1次救援成功，防禦率仍是0。大勢昨天飆出160公里的火球，創下巨人隊史日本人最速紀錄。

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