NBA》談火箭小將不停挑釁勇士 K湯：他到底在幹嘛？

K.湯普森。（資料照，今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕火箭在近期吞下3連敗前曾一度拿下11連勝，這讓外界一度認為他們有機會超越勇士拿下附加賽最後一席，此外火箭小將伊森（Tari Eason）不只在個人社群網站上嘲諷勇士，更在今天身著「勇士出來打球」的衣服，但今天火箭卻遭勇士大比分擊敗，對此K.湯普森（Klay Thompson）在賽後受訪時談到了對這次事件的看法。

Tari Eason wore a "Warriors, come out to play" shirt to tonight's game



Warriors won by 23 and are now 4 games ahead of Rockets in standings pic.twitter.com/7s2gUwCtOF — Bleacher Report （@BleacherReport） April 5, 2024

K.湯普森在賽後接受訪問時首先談到對於贏下這場比賽的看法:「我們這場比賽表現出色，這幫助我們拿下這場關鍵的勝利，更重要的是擊敗這些傢伙實在是太有趣了。我知道外界一直都對我們有很多噪音和惡意攻擊，但最終我們能在這裡取得勝利是很甜美的一件事，這座球場擁有很多偉大的歷史，在休士頓贏球讓一切變得更有趣。」

請繼續往下閱讀...

而當K湯被問到有關對於伊森過去一連串嗆聲勇士的行為時，他也表達了自己的看法:「這個做法真的很沒說服力，尤其是在你根本沒辦法上場的情況下，如果他能上場比賽，在場上競爭時講垃圾話激勵球隊那是一回事。但如果你只是在場邊惡搞那就是完全不同的狀況，他到底在做什麼?雖然我們有的時候也會講一些垃圾話，但至少都是在場上競爭時發生的。」

在勇士今天大比分擊敗火箭後，雙方之間的勝差已經來到4場比賽，以目前球季只剩5-6場比賽來看，火箭進入附加賽的機會已經非常渺茫，雖然不能說勇士是被伊森的垃圾話所激怒，但勇士近期的表現已經證明了自身是比火箭還要更強的球隊，或許下次伊森擁有這次經驗後在對外放話前會更加謹慎，畢竟惹惱一支充滿經驗的球隊對他們來說絕對不是一件好事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法