NBA》談火箭小將不停挑釁勇士 K湯：他到底在幹嘛？

K.湯普森。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕火箭在近期吞下3連敗前曾一度拿下11連勝,這讓外界一度認為他們有機會超越勇士拿下附加賽最後一席,此外火箭小將伊森(Tari Eason)不只在個人社群網站上嘲諷勇士,更在今天身著「勇士出來打球」的衣服,但今天火箭卻遭勇士大比分擊敗,對此K.湯普森(Klay Thompson)在賽後受訪時談到了對這次事件的看法。

Tari Eason wore a "Warriors, come out to play" shirt to tonight's game



Warriors won by 23 and are now 4 games ahead of Rockets in standings pic.twitter.com/7s2gUwCtOF