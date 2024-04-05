苗縣排球三級制耕耘終有成果 同年皆斬獲佳績

圖為縣立苑高高中部排球隊闖進聯賽8強畫面。（陳昭凱提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣國小排球向來為國內常勝軍，不過選手長期以來外流，使得國小至國中端的人才培育常常出現斷層，更遑論國中銜接至高中排球隊，難以同時打出成績。不過，今年除苑裡國小同樣在盃賽「穿金戴銀」，縣立苑裡高中國中部、高中部排球隊分別打入4強與8強，首度在同年皆有亮眼表現，讓苗栗縣排球三級制的培養終於露出曙光，耕耘收穫成果。

縣立苑裡高中排球隊教練陳昭凱說，以往苗栗縣排球出現「人才流失，難以為繼」狀況，雖然苑裡國小為國小常勝軍，但是國、高中較缺乏優質人才。不過狀況經過國小端教練與國、高中部的投入與外界的資源，終於扭轉局面。

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陳昭凱認為，若國中與高中能有好表現，家長和選手會更願意留下，而且高中部排球隊學生還能因為打出優秀成績，獲得優秀大學青睞，選手升學更有保障，除了傳統的體育大學，包括台大、清大等名校皆有招收優秀排球選手名額，學生能依靠打球升學且進入傳統名校，更能留住學生。

陳昭凱也感謝苗栗縣長鍾東錦和縣府協助，苑裡鎮代會主席長期投入資源，以及各界的關心讓苑裡鎮排球更茁壯。

圖為縣立苑高國中部排球隊闖進聯賽4強畫面。（陳昭凱提供）

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