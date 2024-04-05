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中職》兄弟大巨蛋首度連勝！ 賞樂天1大隊史慘紀錄

2024/04/05 20:14

中信兄弟先發投手艾士特。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟艾士特今在台北大巨蛋上演三振秀，對樂天桃猿6局猛飆9次三振，加上王政順單場4安3打點大爆發，終場以7：1贏球，成為首支在大巨蛋連勝的球隊。樂天開季4戰就吞3敗，追平隊史最速紀錄。

樂天隊史曾在Lamigo時期的2008、2010、2016年開季4戰就吞下3敗，今樂天輸球追平隊史紀錄，同時也是球團史最速3敗，刷新2021年的5戰3敗。

艾士特前3局飆出9上9下，包括1-2局連續4次三振，4局雖被陳晨威敲安破功，再被林立安打串聯成0出局一、三壘有人攻勢，但艾士特展現王牌身手，連續對梁家榮、廖健富、林智平飆出3次三振，化解危機。

艾士特在5局被林承飛敲出陽春砲，失掉1分，最終繳出6局掉1分的優質先發，僅被敲3安，狂飆9次三振，奪下本季首勝。

埋伏在中信7棒的王政順，今天打擊大爆發，2，3局都擊出二壘安打，助隊前3局就攻下3分，5、7局都敲安，單場繳出4安，外帶3打點。「平野野球」也在7局開張，詹子賢四壞上壘，王政順安打串聯攻佔一、三壘，江坤宇強迫取分送回保險分。

樂天先發黃子鵬今先發6局，被敲12支安打，失掉4分，苦吞本季首敗。今天大巨蛋共有13705人進場，大巨蛋連續5場觀眾人數破萬，5戰總計有10萬6496人。

中信兄弟王政順猛打賞。（記者陳志曲攝）

中信兄弟王政順猛打賞。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿先發投手黃子鵬。（記者陳志曲攝）

中信兄弟先發投手艾士特。（記者陳志曲攝）

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