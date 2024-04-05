UVL》中斷北市大連霸夢！台師大女排勇奪隊史第22冠

台師大女排重返榮耀，抱回隊史第22冠。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣師大今天在UVL大專排球聯賽女子組決賽，以局數3：1（25：22、25：19、20：25、25：12）扳倒衛冕軍北市大學，抱回隊史第22冠。

北市大今年要挑戰4連霸，昨日4強戰以直落三輕取中正大學，連續6屆闖進冠軍戰；台師大在4強戰以直落三輕取高雄師大，連6年和北市大爭冠，力拚重返榮耀。

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身為地主的北市大開局一度領先，但台師大後來居上率先取得局點，而北市大因發球出界丟分，台師大以25：22先馳得點。北市大在第2局開局拉出5：2攻勢，但失誤偏多給了對手逆襲機會，台師大也越打越有信心，以25：19率先聽牌。

陷入絕境的北市大在第3局開賽找回火力，取得11：6領先，且頂住台師大逆襲壓力，以25：20扳回一城。

第4局開局李貝兒連得2分，加上北市大攻擊出界，台師大持續擴大領先，打出絕佳氣勢，不給對手任何機會，以25：12收下勝利。

女子組季軍戰方面，高師大和中正上演5局大戰，高師大陳思妤攻下全隊最高22分，加上劉雙菱貢獻20分，率隊以3：2（22：25、25：17、25：18、17：25、15：9），連續4年抱回季軍。

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