中職》「粒保樂園」首度在主場開張 一粒：今天是非常有紀念意義的一天

安芝儇與一粒（左）。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼啦啦隊女孩「一粒」為葉保弟應援的舞蹈爆紅後，今天「粒保樂園」也首次在主場開張，她口條相當清晰地說：「終於可以踏上應援台，成為一支真正的啦啦隊，對我來說今天是非常有紀念性意義的一天。」

葉保弟今天擔任台鋼先發第8棒左外野手，在球隊開季前三戰場場先發。在他今天2局下首次進入打擊區時，澄清湖球場也響起近日球迷耳熟能詳的「保勝大帝」應援曲。

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儘管葉保弟敲出左外野飛球被接殺，但絲毫不減球迷的興致。一粒在賽前和Wing Stars韓籍女神安芝儇合體受訪時，則指出自己很期待今天首次在主場應援，「WING STARS是由一群素人所組成的，我們也訓練了好幾個月到現在，終於可以踏上應援台，成為一支真正的啦啦隊，對我來說今天是非常有紀念性意義的一天。」

在替葉保弟應援的魔性扭舞爆紅後，一粒也成為陣中的人氣女孩，她則展現「學霸級」的談吐指出：「就很謝謝大家關注，如果大家是因為我認識台鋼，或是因為我喜歡台鋼，我覺得是很榮幸的事情，就請大家多多支持台鋼雄鷹。」

安芝儇與一粒（左）。（記者李惠洲攝）

安芝儇與一粒（左）。（記者李惠洲攝）

一粒。（記者李惠洲攝）

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