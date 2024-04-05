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中職》澄清湖球場換新裝 台鋼領隊：相信球迷也滿有感的

2024/04/05 18:27

澄清湖球場第一期工程，將內野座位區全部換新。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕澄清湖球場自去年7月展開第一期優化工程後，今天正式「開門」見客。高雄市運發局局長侯尊堯分享這段期間和台鋼「有很多奮鬥的過程」，包括內外野草皮養護、內野看台座椅、廁所等設施都做了相當程度的養護和改裝，台鋼領隊劉東洋則表示：「相信球迷也滿有感的。」

澄清湖球場第1期工程工期自去年7月至今年3月31日，除了草皮紅土持續進行保養工作，另為優化球員及球迷運動及觀賽環境，高市府也自籌逾2.5億元經費改善球場。侯尊堯表示：「過去半年以來，我們也花了很大的力氣去做整理，我們的工程是有兩期，今年年底會進入第二期。」

劉東洋則指出，台鋼進駐到高雄剛好兩年時間，今天要跟高雄球迷一起迎接主場開幕戰，這段時間也謝謝局長和市府給予協助，「相信球迷也滿有感的，包括第一期工程所規劃的看台和廁所，這個球場有投入新的感覺。」他也強調，台鋼希望藉由市府協助，能夠真正完成高雄在地的球隊，「我相信市府和球團都有相同感覺，讓這座城市的棒球隊可以更好。」

侯尊堯也補充，台鋼最關心的是整個內外野的場地，這一點從去年4月之後，市府團隊就一直努力養護。此外，第一期工程是更換二樓看台將近8千張的座椅，高市府將在第二期更換上層的椅子，侯尊堯表示：「就像東洋領隊講的深耕高雄，讓澄清湖的場地愈來愈好，希望大家多多支持。」

台鋼在澄清湖主場首戰的預售票房就有1萬5千張，今下午2點才開放球迷進場，但球迷不到1點就頂著烈陽在門口排隊，就連總教練洪一中都說：「今天應該會滿多人的厚。」

澄清湖球場第一期工程，將內野座位區全部換新。（記者李惠洲攝）

澄清湖棒球場全新樣貌。（記者李惠洲攝）

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