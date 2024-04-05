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中職》栗山兩度拿大王跟大谷相比 結果都是柏融勝出！

2024/04/05 19:14

日本火腿首席棒球總管栗山英樹（中）今天造訪澄清湖球場，為昔日子弟兵王柏融加油。 （記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕日本火腿首席棒球總管（CBO）栗山英樹今天造訪澄清湖球場，為新軍台鋼雄鷹和昔日子弟兵王柏融加油，他也展現高度親和力，不但對台灣媒體有問必答，還說：「柏融會打得比翔平還好。」

在去年底王柏融加盟台鋼記者會上，栗山就透過影片向「大王」溫情表示：「有機會一定到台灣找你。」結果這次他說到做好，在台鋼主場首戰擔任開球嘉賓，且言談中對於「大王」都是滿滿的肯定。

栗山過去就曾提到，對於無法幫助大王在日職打出好成績，他個人覺得虧欠，而這次造訪台鋼，他也重提這份抱歉的心意。畢竟他過去來台參加王柏融加盟火腿記者會時，就感受到大王人氣，「感受到台灣人民很喜歡柏融選手，還超過日本人民喜愛大谷翔平的程度。」

除了指出台灣球迷愛大王勝過日本球迷愛大谷，栗山還認為大王會打得比大谷還好，「我相信柏融今年可以拿出讓大家嚇到的表現，就像日本球員到大聯盟發展一樣，柏融也會得到屬於他的養分，我很期待柏融今年的表現。」

對於栗山的高度肯定，大王則不好意思地笑說：「謝謝監督的看好，我會繼續努力。」

日本火腿首席棒球總管栗山英樹今天造訪澄清湖球場，為昔日子弟兵王柏融加油。 （記者李惠洲攝）

日本火腿首席棒球總管栗山英樹今天造訪澄清湖球場，為昔日子弟兵王柏融加油。 （記者李惠洲攝）

日本火腿首席棒球總管栗山英樹今天造訪澄清湖球場，為昔日子弟兵王柏融加油。 （記者李惠洲攝）

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