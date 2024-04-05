PLG》盧峻翔決勝節拿12分讓球迷高喊MVP 領航猿氣走夢想家拿7連勝



盧峻翔決勝節拿12分。（領航猿提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕前3節表現靜悄悄的盧峻翔，在決勝節的拉鋸階段挺身而出，他一人包辦12分，讓現場球迷都高喊MVP，率領PLG桃園領航猿以96：92擺脫福爾摩沙夢想家的糾纏，打下7連勝。

領航猿上季曾締造10連勝聯盟紀錄，本季也繼續朝自己所寫的成績邁進，今天在主場迎戰夢想家贏球後，與龍頭拉近到只剩0.5場勝差。

請繼續往下閱讀...

領航猿首節打完與夢想家以21：21戰成平手，但第二節靠沃許本在禁區逞威，一人獨拿12分、6籃板，率隊打出29：14的高潮，上半場打完取得15分領先優勢。

但易籃後，領航猿自亂陣腳，單節發生7次失誤，還守不住夢想家的外線攻勢。林俊吉、麥卡洛、陳振傑、錢肯尼都在外圍開火，轟進7顆三分球，反打出33：21的攻勢追近比分。

決勝節形成拉鋸戰，沈寂許久的盧峻翔挺身而出，最後2分鐘的決勝時刻傳給沃許本上籃，他自己也在籃下拋進2分，剩下15.86秒更伴隨著現場MVP呼喊聲完成兩罰，將比分擴大至6分差，為比賽勝負定調。

盧峻翔前三節只有7分，第四節獨拿12分，全場有19分，外帶5助攻、4抄截，沃許本有24分、13籃板，密克斯12分、10籃板，陳昱瑞替補得本季新高15分外帶5籃板，聯手捍衛領航猿主場。

夢想家有6人得分達雙位數，錢肯尼和麥卡洛的16分最佳，林俊吉有15分、10助攻，但最終無緣4連勝，吞下本季第10敗。

沃許本有24分、13籃板進帳。（領航猿提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法