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中職》在井端監督注目下 「鷹狀元」曾子祐絕好調

2024/04/05 19:47

「鷹狀元」曾子祐。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕日本國家隊監督井端弘和今天受邀擔任台鋼雄鷹主場開幕戰嘉賓，他因前年秋訓擔任台鋼客座守備教練和小鷹結緣，對於「鷹狀元」曾子祐更是特別關照；曾子祐今天擔任先發1棒游擊手，打守跑都有好表現。

「這個球隊從創立開始，我就參與協助，如今可以平安迎接開季，而且首戰就能拿下勝利，我也覺得開心。」井端身穿正式西裝亮相，儘管因氣候炎熱額頭頻冒汗，他仍給予台鋼祝福，並表示今天台鋼在這麼多觀眾面前比賽，自己也覺得期待。

井端賽前也到休息室和球員互動，並指出有跟曾子祐聊到他最近順利與不順利的地方，「我跟他說，打安打是喜悅，就算失誤也會是養份。」他也表示，這個球隊有非常多年輕選手，希望他們能累積經驗，一定會往好的方向發展。

被問及是否期待年底12強有台鋼選手入選跟日本隊交手，井端表示他非常期待，「如果有愈來愈多台鋼選手入選、看到他們的成長，會是最好的事。」

在井端的注視下，曾子祐在3局下敲出內野安打、4局下被保送後盜壘成功（原被判出局經輔助挑戰改判），6局下再敲三壘安打，且在游擊防區的守備也很穩定。

「鷹狀元」曾子祐。（記者李惠洲攝）

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