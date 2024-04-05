UVL》返台助彰師大抱回隊史首冠 旅日好手張育陞：今年最難忘

張育陞。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕彰化師大今在UVL大專排球聯賽公開男一級冠軍戰，以3：1擊敗國北教大，捧起隊史首冠。今年特別返台助拳的旅日好手張育陞坦言，確實有輸不得的壓力，但很謝謝大家一起努力，這會是他今年最難忘的一場比賽。

彰師大今年闖進6強後，多了張育陞的加入表現頗受關注，他們也不負眾望殺進冠軍戰，並捧起金盃。張育陞說：「這次回來揹負很大壓力，又有旅外球員的身分，但很謝謝大家一起努力，很開心能完成這個任務。」

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張育陞坦言，回來之前其實知道和學弟能搭配、磨合的時間不長，但感受到學弟們在場上努力做出好球，自己也不斷鼓勵他們、給他們信心。

彰師大前次闖進冠軍戰為109學年度，當時打滿5局被國北教逆轉，今年重返冠軍戰舞台又碰上老對手，彰師大教練邱金治說：「早就應該要到手的東西，輸過一次就不輸第2次，我也告訴球員，不要再重複3年前的樣子。」

提到張育陞的加入，邱金治表示，其實他去年已表態這季想再回來打，也希望幫隊友黃士展、焦璿誠拿回失去的冠軍，「賽前我就講，育陞回來只是增加實力，我們其他球員這半年經過企業聯賽洗禮，實力都慢慢提升。」

彰師大前兩戰都打滿5局，重新站上冠軍戰舞台，張育陞除了扛起場上進攻重責，同時擔綱「心輔官」，不斷給學弟們「灌雞湯」，「前兩場這麼不容易都贏下來了，這一場我們一顆一顆拿，盡自己全力去表現，有學長在不用擔心，盡情享受比賽。」

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