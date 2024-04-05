晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

UVL》返台助彰師大抱回隊史首冠 旅日好手張育陞：今年最難忘

2024/04/05 21:05

張育陞。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕彰化師大今在UVL大專排球聯賽公開男一級冠軍戰，以3：1擊敗國北教大，捧起隊史首冠。今年特別返台助拳的旅日好手張育陞坦言，確實有輸不得的壓力，但很謝謝大家一起努力，這會是他今年最難忘的一場比賽。

彰師大今年闖進6強後，多了張育陞的加入表現頗受關注，他們也不負眾望殺進冠軍戰，並捧起金盃。張育陞說：「這次回來揹負很大壓力，又有旅外球員的身分，但很謝謝大家一起努力，很開心能完成這個任務。」

張育陞坦言，回來之前其實知道和學弟能搭配、磨合的時間不長，但感受到學弟們在場上努力做出好球，自己也不斷鼓勵他們、給他們信心。

彰師大前次闖進冠軍戰為109學年度，當時打滿5局被國北教逆轉，今年重返冠軍戰舞台又碰上老對手，彰師大教練邱金治說：「早就應該要到手的東西，輸過一次就不輸第2次，我也告訴球員，不要再重複3年前的樣子。」

提到張育陞的加入，邱金治表示，其實他去年已表態這季想再回來打，也希望幫隊友黃士展、焦璿誠拿回失去的冠軍，「賽前我就講，育陞回來只是增加實力，我們其他球員這半年經過企業聯賽洗禮，實力都慢慢提升。」

彰師大前兩戰都打滿5局，重新站上冠軍戰舞台，張育陞除了扛起場上進攻重責，同時擔綱「心輔官」，不斷給學弟們「灌雞湯」，「前兩場這麼不容易都贏下來了，這一場我們一顆一顆拿，盡自己全力去表現，有學長在不用擔心，盡情享受比賽。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。