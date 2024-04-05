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中職》洪總993勝到手 還「拉攏」到一位小球迷

2024/04/05 22:04

洪一中總教練的1000勝倒數拉霸，目前已經來到993勝，距離1000勝只剩下7場。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹今晚在主場開幕戰以4：0擊敗富邦悍將，不但是隊史第2勝，也是總教練洪一中執教生涯的第993勝；洪總賽後親手將球團設計的「千勝倒數拉霸」數字從992拉成993，對於還差7勝則說「加油」。

賽後包括栗山英樹、井端弘和都出席洪總揭曉993勝的儀式，現場大批球迷也為他歡呼。今晚湧進1萬6322名球迷進場，洪總語重心長地說：「我們都知道高雄本來就不好經營，台鋼也很努力、很希望得到高雄市民的認同，今天有不少球迷進來，在澄清湖已經很久沒有看到這麼多球迷，我希望不是一下的熱情而已，台鋼一定會拿出拚鬥精神，讓球迷感受到我們的拚勁和在地認同。」

賽後包括栗山英樹、井端弘和都出席洪總揭曉993勝的儀式，現場大批球迷也為他歡呼。（記者李惠洲攝）

媒體也注意到洪總賽後特地幫本壘看台後方的一位小男生球迷簽名，他說：「我從第一局就看那個球迷好熱情，什麼都跳，不會跳他也跳，一直喊聲，我就在想，今天要是贏，就送一顆球給他。」

結果台鋼贏球之後，洪總就去問球迷說：「你喜歡誰，我負責幫我要他的簽名，沒想到他竟然說我，那更沒有問題啊，我就簽一顆球給他。」洪總還補充笑說：「順便拉攏一下球迷，可能往後他變成我的死忠球迷。」

洪一中總教練的1000勝倒數拉霸，目前已經來到993勝，距離1000勝只剩下7場。（記者李惠洲攝）

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