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MLB》大谷「道奇首轟球」風波 球迷嘆小人物要對抗大聯盟球隊

2024/04/06 06:51

大谷翔平。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本球星大谷翔平在前天擊出轉戰道奇隊首轟，但大谷的「道奇首轟球」卻意外引發風波，撿到大谷首轟球的球迷指控道奇隊施壓。撿到首轟球的球迷Ambar Roman的丈夫Alexis Valenzuela說，「我們只是小人物，要對抗一支大聯盟球隊。」

大谷翔平用兩頂簽名球帽、一顆簽名球、以及一支簽名球棒，換來披上道奇隊戰袍的首轟球。大谷受訪時透過翻譯艾爾頓（Will Ireton）表示，有和這位球迷談過，但撿到首轟球的球迷Ambar Roman卻說沒有見到大谷。

美媒《The Athletic》記者布拉姆（Sam Blum）在社群媒體X上指出，這可能是翻譯大谷原話時出現的落差，認為大谷並沒有說謊；《洛杉磯時報》專欄作家赫南德茲（Dylan Hernandez）則認為，大谷只是沒有講清楚。

根據《洛杉磯時報》記者普拉斯基（Bill Plaschke）的報導指出，Alexis Valenzuela強調，他們沒有要求數百萬美元、並說夫婦兩人是追星族，「我們很想見到這個人（指大谷），但我們從來沒有機會。」

Ambar Roman夫婦也不相信道奇隊給他的紀念品上是大谷親筆的簽名，Alexis Valenzuela說，「我對整件事仍有很多懷疑、很多假設。」

道奇隊官方沒有對這對夫婦所指控的事情發表評論，但道奇隊一位發言人說，「我們很抱歉他們沒有一個好的體驗，我們想邀請他們回球場，享受一段特殊的道奇隊經驗。」

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