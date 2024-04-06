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中職》大聯盟級洋投到富邦變了樣 竟平2項聯盟最慘紀錄

2024/04/06 06:51

富邦悍將洋投布藍登。（記者李惠洲攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將布藍登昨天投1休4對上台鋼雄鷹，卻又再度被打爆，2.2局掉4分退場，生涯僅投3.2局就被敲出13支安打，追平2016年前桃猿隊鄭佳銘，並列最短局數被敲13安的投手。

布藍登在3月31日初登板僅投1局，被統一獅隊狂敲6支安打，失掉4分。昨天投2.2局被台鋼雄鷹敲7支安打，只有投3.2局就被敲13支安打，並列史上最速。

布藍登不僅成為史上唯二3.2局以內就被敲出多達13支安打的投手，且面對26打席被擊出13支安打也並列聯盟紀錄，過去包括1990年林光宏、2005年李國慶、2017年蔡齊哲都是26打席就被敲13安。

今年32歲的布藍登為美籍右投，身高193公分、體重93公斤，2012年參加美國職棒選秀會，並在2018年底的冬季會議獲西雅圖水手隊青睞，以規則五選秀指名升上大聯盟，2019年全季出賽44場，並在47.1局中投出47次三振，是水手隊該季主力牛棚之一。

布藍登在2020-21球季仍持續在大聯盟出賽，隔年季中轉戰墨西哥聯盟，並擔任新拉雷多貓頭鷹隊先發輪值要角，2023年球季先發出賽19場，為全隊先發場次最多，防禦率3.69，拿到11勝奪下該年墨聯勝投王，沒想到來到台灣寫下2項慘烈的聯盟紀錄。

富邦悍將洋投布藍登。（記者李惠洲攝）

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