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NBA》詹皇之子來了！ 沃神曝布朗尼將投入2024選秀

2024/04/05 23:23

詹姆斯之子布朗尼將會投入NBA選秀。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）透露，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）之子布朗尼（Bronny James）將投入2024年NBA選秀。

曾在高中入選麥當勞全美最佳高中陣容的布朗尼，今年球季加盟南加州大學，原本預期能夠有所發揮的他，在7月遭遇心臟驟停被緊急送醫，不只導致他停賽5個月，也嚴重影響他的表現，最終他出賽25場只有6場先發，場均拿下4.8分、2.8籃板、2.1助攻，命中率僅36.6%，三分命中率26.7%，。

由於遭遇心臟手術，布朗尼還需要通過NBA健康小組的評估才有辦法參加球隊試訓。

雖然布朗尼宣布投入選秀，他仍會保留自己的大學學籍。消息指出，若布朗尼決定重返大學或者轉學，那杜肯大學預計會成為他的首選，因為該大學的新教練喬伊斯（Dru Joyce），是詹姆斯高中隊友，還是詹姆斯家族的好朋友。

先前布朗尼的經紀人保羅（Rich Paul）在接受《ESPN》採訪時提到，他會根據球隊對他的興趣而不是落點來衡量是否參加選秀，而且保羅強調，有一個因素不會影響布朗尼的決定，那就是是否與他父親同隊。

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