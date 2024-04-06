克羅埃西亞挑戰賽 唐嘉鴻難度分創新高預賽第1晉級

「亞洲貓王」唐嘉鴻在男子單槓預賽完成難度6.3分新動作，以15.100分排名第1晉級決賽。（資料照）



〔中央社〕遠赴克羅埃西亞參加體操挑戰賽的「亞洲貓王」唐嘉鴻，今天在男子單槓預賽順利完成難度6.3分的新動作，最終以15.100分、排名第1晉級決賽。教練翁士航自豪表示，「這就是唐嘉鴻3.0」。

台灣男子體操好手唐嘉鴻在3月10日體操世界盃杜哈站暨奧運資格賽結束後，就提前確定拿下奧運門票，但他並不鬆懈，本週繼續前往克羅埃西亞以賽代訓，嘗試6.3難度分的新動作，這也是唐嘉鴻首度在比賽中使用新的難度動作。

今天的預賽唐嘉鴻表現正常，整套6.3難度分的動作做得相當流暢，最終也獲得15.100的高分晉級決賽；在明天深夜的決賽中，唐嘉鴻將繼續推高障礙，挑戰6.5難度分的動作。

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教練翁士航接受中央社記者訪問時說，奧運前的5場比賽就是按照這樣的節奏，「我們都是採取預賽難度分6.3、決賽難度分6.5的動作下場，今天這個分數和我們賽前預料的一樣，我想到了奧運賽場上，這樣要拿牌就很有機會。」

翁士航透露，要做這個新的難度動作，說不緊張是騙人的，但就是盡量把技術層面做好，「他在比賽中的動作和流暢度，幾乎都跟練習時一樣，我很替他感到驕傲。」

翁士航透露，2022年利物浦的世錦賽，算是「唐嘉鴻1.0」，2023年受傷復出後的巴黎挑戰賽，算是「唐嘉鴻2.0」，而現在準備要挑戰巴黎奧運獎牌的他，把難度動作再往上提升後，就是「唐嘉鴻3.0」。

翁士航說：「我們每一階段的提升，都是照著計畫走，中間雖然一度被受傷打亂，但我們不氣餒也不放棄，逐步提升實力後就要把難度再往上加，這樣在巴黎奧運才能站上頒獎台。」（編輯：徐睿承）1130406

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