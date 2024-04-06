晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

網球》球王前教頭再爆料：喬科維奇與納達爾不是朋友但相互尊重

2024/04/06 07:01

喬科維奇與教練伊凡尼塞維奇（左下）分道揚鑣。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕人紅是非多！當今世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）與合作長達5年的教練伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）分道揚鑣，近日這位克羅埃西亞名師受訪時爆料，「三巨頭」中喬科維奇與納達爾（Rafael Nadal）長久以來的微妙關係。

「喬科維奇與納達爾是競爭對手，他們與費德爾（Roger Federer）共同代表著一個時代。當然，還有穆雷（Andy Murray）和瓦林卡（Stan Wawrinka）及其他一些好手。如今費爸已經退休，納達爾則飽受傷痛所苦。」

伊凡尼塞維奇接受巴爾幹半島媒體 《Sport Klub》獨家專訪時，認為塞爾維亞當今球王與西班牙「蠻牛」之間亦敵亦友，並非完全對立，「因為某些事情而歸咎於納達爾是愚蠢的，我喜歡他，我總說他們兩人有些特別的東西。我知道媒體偏好讓這種衝突升溫，但必須尊重競爭。他們不是很好的朋友，但都互相尊重，最終更協助彼此成為更好的網球選手。」

現年52歲的伊凡尼塞維奇認為，網壇有兩項紀錄幾乎不可能被打破，第一個是納達爾在法國公開賽的14 座大滿貫紅土冠軍；再來即喬帥球王在位週數，迄今已累積多達419週。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。