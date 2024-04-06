網球》球王前教頭再爆料：喬科維奇與納達爾不是朋友但相互尊重

喬科維奇與教練伊凡尼塞維奇（左下）分道揚鑣。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕人紅是非多！當今世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）與合作長達5年的教練伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）分道揚鑣，近日這位克羅埃西亞名師受訪時爆料，「三巨頭」中喬科維奇與納達爾（Rafael Nadal）長久以來的微妙關係。

「喬科維奇與納達爾是競爭對手，他們與費德爾（Roger Federer）共同代表著一個時代。當然，還有穆雷（Andy Murray）和瓦林卡（Stan Wawrinka）及其他一些好手。如今費爸已經退休，納達爾則飽受傷痛所苦。」

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伊凡尼塞維奇接受巴爾幹半島媒體 《Sport Klub》獨家專訪時，認為塞爾維亞當今球王與西班牙「蠻牛」之間亦敵亦友，並非完全對立，「因為某些事情而歸咎於納達爾是愚蠢的，我喜歡他，我總說他們兩人有些特別的東西。我知道媒體偏好讓這種衝突升溫，但必須尊重競爭。他們不是很好的朋友，但都互相尊重，最終更協助彼此成為更好的網球選手。」

現年52歲的伊凡尼塞維奇認為，網壇有兩項紀錄幾乎不可能被打破，第一個是納達爾在法國公開賽的14 座大滿貫紅土冠軍；再來即喬帥球王在位週數，迄今已累積多達419週。

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