網球》曾俊欣今拚挑戰賽雙打首冠！巴列塔紅土爆冷連挫種子勁敵

曾俊欣力拚挑戰賽雙打首冠。（取自曾俊欣臉書資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「夜市球王」曾俊欣雖於巴列塔男網挑戰賽單打失利，本週雙打卻連爆冷門扳倒種子勁敵，台灣時間今下午約5點半，即將再度爭取職業生涯首座挑戰賽雙打冠軍。

這項義大利進行的紅土賽事，曾俊欣揮別單打首輪激戰惜敗地主陰霾，本季首度參與雙打，就與頭一回合作的捷克搭檔克拉爾（Zdenek Kolar）締造驚奇！非種子「台捷聯軍」初登場扳倒德國組合後，8強大爆冷門，7：5、6：3扳倒實力堅強的第2種子瑞士馬加羅利（Luca Margaroli）／阿根廷塔韋爾納（Santiago Rodriguez Taverna），足讓兩人士氣大振。

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4強對決第3種子的塞爾維亞I.薩巴諾夫（Ivan Sabanov）／M. 薩巴諾夫（Matej Sabanov）雙胞胎兄弟，臨場默契漸入佳境的「台捷聯軍」韌性十足，歷經決勝搶十拉鋸後來居上，終以3 ：6 、7：5 、10：4驚險逆轉勝，也讓曾俊欣相隔逾兩年重返ATP挑戰賽男雙決戰。

擅長紅土作戰的曾俊欣，3月中旬才在匈牙利塞克什白堡贏得挑戰賽單打第4冠，如今22歲的「夜市球王」再接再厲，即將問鼎挑戰賽雙打首冠，「台捷聯軍」壓軸對手則為法國人馬阿里巴奇（Theo Arribage）／邦齊（Benjamin Bonzi）。2021年12月曾俊欣與許育修拿到安塔利亞挑戰賽雙打亞軍，如今重返決賽，他期許把握機會攻頂圓夢。

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