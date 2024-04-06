MLB》大谷連兩場開轟、酷斯拉紀錄M2 道奇打擊大戰輸小熊卻締百年壯舉

大谷翔平連續兩場開轟，目前累積173轟，只差2轟就能追平「酷斯拉」松井秀喜所保持的日本球員最多轟的紀錄。（今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天作客芝加哥踢館小熊，上演「日本內戰」，日本二刀流球星大谷翔平連續兩場開轟，目前累積173轟，只差2轟就能追平「酷斯拉」松井秀喜所保持的日本球員最多轟的紀錄，鈴木誠也則是敲安貢獻3分打點，幫助小熊終場以9：7擊敗道奇。

大谷翔平今天首局首打席敲出左外野二壘安打，5局上從韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）手中敲出右外野2分砲，連續兩場開轟，本季第2轟出爐，擊球初速達105.2英哩，飛行距離為379英呎，大谷翔平此役5打數2安打進帳2分打點，賽後打擊率升至0.286。

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鈴木誠也。（法新社）

另一名日本打者鈴木誠也也有所表現，2打數敲出1支安打，進帳3分打點，三振和保送各一，打擊率為0.345，OPS為1.015。鈴木誠也賽後受訪盛讚大谷的怪力，雖然現場有颳起強風，但他認為大谷的全壘打應該跟風沒有關係，覺得他很厲害，自己還差得遠了，不努力是不行的。

道奇和小熊今天上演打擊大戰，道奇狂掃12支安打攻下7分，明星捕手史密斯（Will Smith）敲出4安猛打賞進帳1分打點，赫南德茲（Teoscar Hernandez）則是猛敲3安貢獻4打點，可惜道奇終場仍以7：9輸球，先發投手米勒（Bobby Miller）主投1.2局失5分，苦吞本季首敗。道奇開季連10場得分都在5分以上，成為自1900年以來的史上第2長的紀錄，僅次於1932年洋基的13場。

大谷翔平。（法新社）

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