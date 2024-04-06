MLB》11.5億新同學6局6K無失分好投！洋基卻狂吞11K遭藍鳥完封

史卓曼。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基主場迎戰藍鳥，這也是索托（Juan Soto）披上條紋軍戰袍後的主場首戰，然而包含他在內，今天洋基打線發揮完全受阻，全場狂吞11次三振。即便休季以2年3700萬美元（約新台幣11.5億）簽下的史卓曼（Marcus Stroman）繳出6局好投也沒用，洋基終場以0：3遭完封，吞下本季第2敗。

藍鳥今派出日籍左投菊池雄星先發，他唯一面臨得點圈有人危機是在3局下，他以三振崔維諾（Jose Trevino）開局，接著被托瑞斯（Gleyber Torres）敲安，三振下一棒索托後，壘上的托瑞斯藉捕手傳球失誤推進到二壘，賈吉（Aaron Judge）隨後又選到保送，不過菊池立刻回穩，單局飆出第3K賞給史坦頓（Giancarlo Stanton）解圍。

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菊池雄星投5.1局退場，僅被敲出4支安打，送出2次保送與7次三振，沒有失分。而洋基先發投手史卓曼更是不遑多讓，主投6局僅被藍鳥敲出3支零星安打，送出1次保送，飆出6次三振無失分，繳出超優質先發。也讓6局打完，雙方仍處於0：0的僵局。

直到7局上，洋基換上後援右投弗格森（Caleb Ferguson），他立刻遭到克萊門特（Ernie Clement）陽春砲狙擊，藍鳥也先馳得點。弗格森又被敲安後解決2人退場，昨天剛簽大聯盟合約的D.桑塔納（Dennis Santana）接手，才結束該半局。

D.桑塔納續投至9局上出現危機，1出局後接連被敲2安，洋基再換上火球男博迪（Nick Burdi），但他發生暴投讓壘上跑者推進至二、三壘，接著又連續投出2次保送擠回1分，然後再度發生暴投，免費送藍鳥本場比賽第3分。

9局下洋基最後反攻，即便瑞佐（Anthony Rizzo）與沃爾普（Anthony Volpe）2出局後接連敲安，但最終維杜戈（Alex Verdugo）擊出飛球出局，洋基本季主場首戰遭到完封。此役洋基打線全場狂吞11K，包含索托與史坦頓都吞下2K，僅沃爾普有雙安演出。

博迪控球大暴走。（美聯社）

索托洋基主場首戰吞2K。（法新社）

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