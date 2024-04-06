晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》11.5億新同學6局6K無失分好投！洋基卻狂吞11K遭藍鳥完封

2024/04/06 07:44

史卓曼。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基主場迎戰藍鳥，這也是索托（Juan Soto）披上條紋軍戰袍後的主場首戰，然而包含他在內，今天洋基打線發揮完全受阻，全場狂吞11次三振。即便休季以2年3700萬美元（約新台幣11.5億）簽下的史卓曼（Marcus Stroman）繳出6局好投也沒用，洋基終場以0：3遭完封，吞下本季第2敗。

藍鳥今派出日籍左投菊池雄星先發，他唯一面臨得點圈有人危機是在3局下，他以三振崔維諾（Jose Trevino）開局，接著被托瑞斯（Gleyber Torres）敲安，三振下一棒索托後，壘上的托瑞斯藉捕手傳球失誤推進到二壘，賈吉（Aaron Judge）隨後又選到保送，不過菊池立刻回穩，單局飆出第3K賞給史坦頓（Giancarlo Stanton）解圍。

菊池雄星投5.1局退場，僅被敲出4支安打，送出2次保送與7次三振，沒有失分。而洋基先發投手史卓曼更是不遑多讓，主投6局僅被藍鳥敲出3支零星安打，送出1次保送，飆出6次三振無失分，繳出超優質先發。也讓6局打完，雙方仍處於0：0的僵局。

直到7局上，洋基換上後援右投弗格森（Caleb Ferguson），他立刻遭到克萊門特（Ernie Clement）陽春砲狙擊，藍鳥也先馳得點。弗格森又被敲安後解決2人退場，昨天剛簽大聯盟合約的D.桑塔納（Dennis Santana）接手，才結束該半局。

D.桑塔納續投至9局上出現危機，1出局後接連被敲2安，洋基再換上火球男博迪（Nick Burdi），但他發生暴投讓壘上跑者推進至二、三壘，接著又連續投出2次保送擠回1分，然後再度發生暴投，免費送藍鳥本場比賽第3分。

9局下洋基最後反攻，即便瑞佐（Anthony Rizzo）與沃爾普（Anthony Volpe）2出局後接連敲安，但最終維杜戈（Alex Verdugo）擊出飛球出局，洋基本季主場首戰遭到完封。此役洋基打線全場狂吞11K，包含索托與史坦頓都吞下2K，僅沃爾普有雙安演出。

博迪控球大暴走。（美聯社）

索托洋基主場首戰吞2K。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。