MLB》大谷翔平手感加溫連兩場開轟 羅伯斯點出關鍵

大谷翔平。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流球星大谷翔平連續兩場開轟，可惜球隊終場以7：9不敵小熊。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後受訪盛讚大谷的揮棒，並點出變好的關鍵。

大谷翔平今天首局首打席敲出左外野二壘安打，5局上從韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）手中敲出右外野2分砲，連續兩場開轟，本季第2轟出爐，擊球初速達105.2英哩，飛行距離為379英呎，大谷翔平此役5打數2安打，進帳2分打點，賽後打擊率升至0.286。

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對於大谷翔平的表現，總教練羅伯斯表示，大谷的揮棒明顯有變好，他已經能夠清楚分辨好球和低球，也能很清楚地看到球，精確地抓準打擊時機，今天的表現十分出色。

大谷在8局上2人出局二壘有人的情況下，敲出中外野深遠飛球遭接殺，羅伯斯認為那顆球被強風吹了回來，從彈道和擊球初速來看，這應該是一發全壘打，羅伯斯也稱讚今天團隊打線的發揮是真的很不錯。

日籍球員在道奇最多全壘打的是傳奇名將野茂英雄的4轟，如果要算上在日本出生的球員的話，現任總教練羅伯斯（Dave Roberts）以7轟高居第一，大谷翔平今年有望打破紀錄。羅伯斯對此笑說，這個紀錄不會維持太久，可能今年很快就被打破了。

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