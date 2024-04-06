羽球》罹癌保密到家也不願多談 周天成不想找藉口、還有更遠大夢想

周天成。（取自BWF官網）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣一哥周天成在2月泰國賽奪下冠軍後，向外界透露自己去年曾經罹癌的消息，不過自始至終周天成都不願多談此事。但近日周天成接受BWF官網專訪再度提起自己發現罹癌的經歷，也坦言不想找藉口，因為還有更遠大的目標。

周天成在專訪中透露，自己是去年4月，也就是在亞錦賽前發現罹患大腸癌，儘管經過手術後復原良好，但他卻隱瞞到今年才向外界宣布。對此他表示，「我不想找藉口。」他也點出自己的遠大目標，「你會繼續打球是因為還有夢想，對吧？奧運是我一直以來的夢想。」

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周天成坦言，自己還沒有獲得過奧運獎牌，「我真的很想拿到一面奧運獎牌，我們（他與治療師）總是專注在這點，盡一切努力為奧運做準備，無論是在想法、睡眠或飲食，都必須全神貫注。」雖然尚未完全恢復他的穩定性，但周天成表示，除了在比賽偶爾會喪失專注以外，自己身心都感覺良好。

他回憶，去年4月正在和安賽龍（Viktor Axelsen）一起訓練，那之前他做了健康檢查，沒想到卻發現癌症，這讓他感到震驚。「我一直吃好睡好，不懂為何會發生這情況。我一直保守秘密，直到適當的時機在公佈，因為我又奪冠了，身體狀況也變好了。」

周天成說道，「我想向每個人展現我的態度，生活不僅僅只是羽球，你必須繼續做好自己。我想告訴大家，當遇到失敗、經歷負面情緒時，你必須保持正能量，你會找到答案的。」他也表示，自己的身體狀況好很多，也更也信心，「當我這個年紀遭遇這種事，我還可以做到更多，你一定也可以用正面心態迎接各種挑戰。」

談到對奧運的期望，周天成不單是想爭奪獎牌，他希望比賽中充滿正能量，「這個地方是每個運動員的夢想，我們以良好的態度面對彼此，進行一場美好的對決。無論輸贏，都可以創造偉大戰役，所有人都將身心推向極限，這很令人振奮。」

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