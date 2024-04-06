MLB》一失投就遭大谷翔平砲轟！小熊主力右投：這就是偉大的打者...

大谷翔平。（今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍巨星大谷翔平今對上小熊敲出本季第2發全壘打，對此挨轟的小熊先發右投韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）賽後受訪也直言，只要一失投就被大谷逮中，「這就是偉大的打者...」

大谷翔平今天5打數敲出2支安打，包含一發全壘打，這2安都是面對韓德瑞克斯所擊出。賽後韓德瑞克斯談到今天面對大谷的的心得表示，「這太棒了，能和棒球界裡最頂尖的打者對決真的很棒，這是一場有趣的挑戰。」

請繼續往下閱讀...

回顧與大谷的對決，韓德瑞克斯透露，「第一個打席，我投得很好，但他打得更出色；第二打席我也投出好球解決他。但第三個打席，我投了一顆太甜的球，就被他逮個正著。」

韓德瑞克斯對大谷的全壘打展現出佩服的神情，「偉大的打者就是這樣，他們就是有這種能力，這就是他們與其他打者的差別所在，與他對決真的是一項令人期待的挑戰。」

根據大聯盟官網，韓德瑞克斯面對大谷首打席投出外角低的漂亮伸卡球，但被擊出二壘安打；第二打席換成變速球放在相同位置，成功讓大谷擊出滾地出局。第三打席第一球變速球就投到紅中，被大谷擊出2分砲。

In his first game at Wrigley, Shohei Ohtani hits his 2nd HR as a Dodger! pic.twitter.com/rq0A99OxHF — MLB （@MLB） April 5, 2024

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法