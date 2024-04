恩比德。(資料照,法新社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕今日NBA宣布將對七六人隊處以10萬美金罰款(約321萬台幣),原因是球隊違反了球員傷癒復出狀態認定的規則。

聯盟提到七六人隊在球星恩比德(Joel Embiid)回歸面對雷霆隊比賽的前一天並未將球員狀態列在可出賽,反而是無法出戰,不過在比賽前不久又改為出戰存疑,最終恩比德也在暌違29場比賽後回歸出戰,不過這些舉動都並未通知聯盟官方。

NBA也引用先前76人同樣遭罰款的相似案例,當時面對金塊隊的比賽被視為前後MVP恩比德與約基奇(Nikola Jokic)的重量級對決,不過恩比德在沒有被列入傷病名單的情況下並未上場,最終七六人也付7萬5000美金(約240萬台幣)的代價。

The following was released by the NBA: pic.twitter.com/w7tAFP0PQY