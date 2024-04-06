MLB》洛磯主場開幕戰逆轉勝光芒 麥馬翰轟再見滿貫砲成隊史第3人

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛磯今天主場開幕戰上演超神劇本，當家先發三壘手麥馬翰（Ryan McMahon）9局下敲出再見滿貫砲，助隊以10：7氣走光芒，拿下一場不可思議的逆轉勝。

洛磯麥馬翰9局下敲出再見滿貫砲，助隊逆轉勝光芒。（法新社）

兩隊首局各得1分，光芒迪亞茲（Yandy Diaz）2局上敲出帶有1分打點的右外野安打，助隊2：1超前，里特爾（Zack Littell）繳出5局好投失1分，另外送出5次三振，但他退場後，洛磯就展開反攻，狄亞茲（Elias Diaz）敲出追平的高飛犧牲打，下一棒托瓦（Ezequiel Tovar）則是敲出左外野2分砲，洛磯以4：2取得領先。「老大」布萊恩（Kris Bryant）在8局下也補上左外野2分彈，本季首轟出爐。

請繼續往下閱讀...

洛磯握有4分領先進入第9局，未料羅倫斯（Justin Lawrence）關門失敗，單局狂失5分，光芒以7：6反超，不過光芒終結者亞當（Jason Adam）也出現亂流，控球不穩，一上來就投出3個保送和1次暴投，雖然K掉了布萊恩，但卻無法解決手感火燙的麥馬翰，他瞄準第一顆偏高的78.8英哩的橫掃滑球，擊出右外野再見滿貫砲，助隊以10：7戲劇性地逆轉獲勝。

麥馬翰單場繳出3安猛打賞，灌進4分打點，他也成為隊史第3位敲出再見滿貫砲的球員。

麥馬翰成為隊史第3位敲出再見滿貫砲的球員。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法