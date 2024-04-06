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MLB》松井裕樹中繼1局3上3下 巨人9下再見安打氣走教士

2024/04/06 09:23

艾斯查德擊出再見安打氣走教士，拿下主場開幕戰勝利。（今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巨人今在主場迎戰教士，也是巨人在今年主場的首戰，本場比賽雙方一路平手，直到9局下半巨人先發二壘手艾斯查德（Thairo Estrada）擊出再見二壘安打，幫助球隊以3：2氣走教士。

本場比賽上演投手戰，巨人今年轉任先發的火球男希克斯（Jordan Hicks）主投生涯新高的7局，僅被敲出5支安打失掉2分（1分非自責分）並送出5次三振，新賽季的2場先發表現都相當優異，且都是面對教士；而教士先發席斯（Dylan Cease）6局的投球僅失掉2分，送給對手7張老K。

教士在席斯退場休息後，由日籍投手松井裕樹接替投球，面對巨人隊的後段棒次僅用16球，讓3名打者都打出滾地球出局，繳出3上3下的表現。

比賽來到9局下半，雙方仍以2：2平手，8局下登板的教士投手佩雷塔（Wandy Peralta）在1出局後退場休息，換上桑托斯（Enyel De Los Santos）後援但卻遇到狀況，換投手後的首棒打者查普曼（Matt Chapman）遭觸身球保送上壘，下一棒的艾斯查德不拖泥帶水，將紅中直球掃向右外野形成深遠安打，讓跑者連跑三個壘包回到本壘攻下再見分，最終以1分差收下勝利。

本場比賽雙方的韓籍打者李政厚與金河成今天表現靜悄悄，前者3打數無安打但選到1次保送，後者4個打數也沒有安打表現且吞下1次三振。

松井裕樹今中繼1局上演3上3下。（法新社）

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