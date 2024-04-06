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MLB》生涯第2場先發就追平大谷最狂紀錄！22歲大物火球男技驚四座

2024/04/06 08:53

瓊斯。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕開季狀況火熱的海盜今以2：5不敵金鶯，不過海盜此役的先發投手、22歲的火球大物瓊斯（Jared Jones），他今天繳出6局失2分、狂飆7K的優質先發，出色的表現也寫下超狂紀錄。

瓊斯今主投6局被敲出6支安打，其中包含被歐赫恩（Ryan O'Hearn）和韓德森（Gunnar Henderson）擊出陽春砲，失掉2分，但全場送出7次三振，沒有出現保送，繳出優質先發。

這僅是瓊斯大聯盟生涯第2場先發，儘管瓊斯吞下敗投，但他仍寫下傲人紀錄。根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，瓊斯本場共讓金鶯打者43次揮空，追平大谷翔平在生涯第2場先發的製造最多揮空紀錄。

瓊斯是百大新秀第62名；海盜農場排名第3名的大物新秀，他在高中與大學時期也和大谷一樣，是一名出色的二刀流選手，球探報告指出，瓊斯高中時期在打擊區或投手丘都具有出色的原始力量。直到2020年海盜用第二輪選中並簽下他，瓊斯才當起全職投手。

瓊斯的速球去年在2A與3A均速為96英哩，極速甚至可上看三位數，他的速球在球探報告中也有著65分（評分採20-80量尺）高分，其他評價包含曲球55分、滑球55分、變速球55分，控球45分。他在今年春訓16.1局狂飆15K，防禦率是完美的0.00，也進入海盜開季先發輪值。

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