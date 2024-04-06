MLB》大谷「道奇首轟球」鬧風波 球團神補救讓球迷超開心

大谷翔平。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本二刀流球星大谷翔平的「道奇首轟球」意外鬧出風波，撿到這顆球的球迷指控遭到道奇球團施壓，也根本沒和大谷見到面。根據《The Athletic》報導指出，道奇提出補救方案，在球迷生日當天送上大禮。

大谷在道奇的首轟球被鐵粉Ambar Roman所接到，她被保全帶離觀眾席，被迫與丈夫分開，在球團的施壓下送出這顆球，換來兩頂簽名球帽、一顆簽名球和一支簽名球棒，Ambar Roman還說，球團人員說如果拒絕他們的提議的話，他們不會協助驗證這顆首轟球。據《The Athletic》指出，大谷首轟球至少價值10萬美元。

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大谷翔平賽後受訪時曾透過翻譯表示，與球迷對話後拿回全壘打球，這對他而言很特別，很開心能夠拿得回來。但據《The Athletic》指出，Ambar Roman否認有與大谷翔平見面。對於Ambar Roman的指控，道奇球團僅表示會與球迷進行進一步的溝通。

不過此事在今天已經圓滿解決，道奇將邀請Ambar Roman夫婦在她4月12日生日時重回道奇球場，會帶他們體驗場內活動，更安排他們在內野俱樂部席位觀賞比賽。Ambar Roman接受《The Athletic》訪問時表示，非常感謝道奇聯繫她，很開心那天能夠見到每個球員，不只是大谷翔平一人，她也透露自己無論拿什麼東西去簽名都可以。

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