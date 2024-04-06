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MLB》大谷超怪力「單手轟」！道奇204勝名投嚇壞：他太強壯了...（影音）

2024/04/06 09:43

大谷翔平。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天以7：9不敵小熊，不過陣中日籍巨星大谷翔平本季第2轟出爐，且他甚至是用單手將球「撈出」全壘打牆，這讓擔任現場轉播單位球評、生涯204勝的前道奇名投賀西瑟（Orel Hershiser）直呼，「他太強壯了！」

大谷今天在第三打席面對小熊先發投手韓德瑞克斯（Kyle Hendricks），相中第一球紅中進壘的變速球，在身體失去重心的情況下，硬是單手將球撈出右外野大牆，形成2分砲。這發全壘打擊球初速105.2英哩，飛行距離379英尺。

擔任此役球評的前道奇名投賀西瑟，在大谷開轟後直呼，「這球已經要往下掉、偏離好球帶中心，但大谷實在太強壯了，幾乎是用一支手就把球送出去了，可能還有點風的幫助吧。」

大谷翔平連續兩場開轟，目前累積173轟，只差2轟就能追平「酷斯拉」松井秀喜所保持的日本球員最多轟的紀錄。

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