MLB》大谷超怪力「單手轟」！道奇204勝名投嚇壞：他太強壯了...（影音）

大谷翔平。(法新社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天以7:9不敵小熊,不過陣中日籍巨星大谷翔平本季第2轟出爐,且他甚至是用單手將球「撈出」全壘打牆,這讓擔任現場轉播單位球評、生涯204勝的前道奇名投賀西瑟(Orel Hershiser)直呼,「他太強壯了!」

大谷今天在第三打席面對小熊先發投手韓德瑞克斯(Kyle Hendricks),相中第一球紅中進壘的變速球,在身體失去重心的情況下,硬是單手將球撈出右外野大牆,形成2分砲。這發全壘打擊球初速105.2英哩,飛行距離379英尺。

請繼續往下閱讀...

擔任此役球評的前道奇名投賀西瑟,在大谷開轟後直呼,「這球已經要往下掉、偏離好球帶中心,但大谷實在太強壯了,幾乎是用一支手就把球送出去了,可能還有點風的幫助吧。」

大谷翔平連續兩場開轟,目前累積173轟,只差2轟就能追平「酷斯拉」松井秀喜所保持的日本球員最多轟的紀錄。

In his first game at Wrigley, Shohei Ohtani hits his 2nd HR as a Dodger! pic.twitter.com/rq0A99OxHF