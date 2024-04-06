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MiLB》力拚今年上大聯盟！林昱珉本季初登板小試身手 3局狂飆5K

2024/04/06 10:04

林昱珉。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇台灣左投林昱珉，歷經大聯盟春訓洗禮，今年仍舊以2A開季，喊話要在今年登上大聯盟的他，今天在2A迎來本季初先發，投3局送出5次三振。

林昱珉大聯盟春訓熱身賽，面對運動家僅投0.1局就被KO，被敲4安、包括挨1轟，狂失5分責失，投出2保送、1三振，另有1次暴投，防禦率高達135，也被響尾蛇下放小聯盟訓練營。

不過林昱珉仍舊入選新秀對抗賽（Spring Breakout），先發對上洛磯繳出2局無失分好投。賽後受訪他也透露，自己確定今年將從2A開季，目標則是7月前能到達3A，並能在本季登上大聯盟。

林昱珉今天也迎來本季2A初登板，先發面對教士2A，首局1出局後投出保送又被敲安，他隨後飆出三振形成2出局，但接著還是被敲安失掉1分，但林昱珉及時回穩再送出一張老K，結束該半局。

2局上林昱珉1出局後又投出保送，接著控球持續不穩的狀況下投出觸身球，還投出暴投，不過他連抓2人，包括再投出1K。3局上1出局後，林昱珉被敲出二壘安打，但他再度送出2次三振化解危機。

林昱珉此役投3局用67球，被敲出3支安打，送出2次保送與5次三振，失掉1分，最終無關勝負。

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