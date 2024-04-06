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MiLB》海盜狀元郎頻飆火球展現K功！先發3局送出6K、均速達160公里（影音）

2024/04/06 11:05

海盜火球狀元史基斯本場主投3局表現優異。（資料照，今日美國）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕現於海盜3A的狀元郎史基斯（Paul Skenes）今天迎來本季第2場先發，面對紅雀3A頻頻飆出火球，主投3局送出6次三振，最終無關勝負。

史基斯第1局面對紅雀農場排名第18名的César Prieto、第4名的薩吉斯（Thomas Saggese）以及大聯盟等級的日裔好手努特巴爾（Lars Nootbaar），毫無畏懼送出連3K，2局上半雖然被敲安也投出保送，但他仍能依靠他的球威與三振功力解決危機，而他也在下個半局回穩，投出3上3下結束今天的投球工作。

本場比賽史基斯用球數共44球，就有13顆球的球速超過100英里（約161公里），最快球速來到101.3英里（約163公里），均速則達到99.8英里（約160.6公里）。

海盜3A本場進攻能力也相當優秀，全場擊出12支安打，以8：3擊敗紅雀3A。

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