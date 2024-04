MiLB》海盜狀元郎頻飆火球展現K功！先發3局送出6K、均速達160公里（影音）

海盜火球狀元史基斯本場主投3局表現優異。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕現於海盜3A的狀元郎史基斯(Paul Skenes)今天迎來本季第2場先發,面對紅雀3A頻頻飆出火球,主投3局送出6次三振,最終無關勝負。

史基斯第1局面對紅雀農場排名第18名的César Prieto、第4名的薩吉斯(Thomas Saggese)以及大聯盟等級的日裔好手努特巴爾(Lars Nootbaar),毫無畏懼送出連3K,2局上半雖然被敲安也投出保送,但他仍能依靠他的球威與三振功力解決危機,而他也在下個半局回穩,投出3上3下結束今天的投球工作。

本場比賽史基斯用球數共44球,就有13顆球的球速超過100英里(約161公里),最快球速來到101.3英里(約163公里),均速則達到99.8英里(約160.6公里)。

海盜3A本場進攻能力也相當優秀,全場擊出12支安打,以8:3擊敗紅雀3A。

