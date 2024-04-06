MiLB》紅雀台灣火球男1A開季 自曝1球種作修正、練習賽飆6K（影音）

林振瑋。（資料照，記者李惠洲攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅雀1A今日正式公布開季球員名單，台灣22歲火球男林振瑋名列其中，確定新賽季將從1A出發。而他近日在練習賽也繳出3局6K無失分好投，受訪時也透露自己對指叉球進行調整。

林振瑋是身高203公分的「巨投」，也是郭泓志的外甥。去年7月以50萬美元與紅雀簽約，成為隊史首位台灣球員。他在球季中層級也從新人聯盟來到1A，去年出賽6場，16.1局飆出21次三振，防禦率6.06。

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今年1月林振瑋在台灣也隨中信兄弟春訓，如今新球季確定從1A開季。近日他接受《聖路易斯郵報》訪問，談到面對職業等級的打者，「他們更注重細節，以及善於觀察投手的武器庫。對我而言，不要嶄露太多很重要，這樣我就不會向打者暴露我的致命缺點。」

林振瑋還透露，自己針對指叉球做出調整，以搭配他原有的直球、二縫線速球、變速球以及曲球。而他近日也在練習賽中對上國民，主投3局沒被敲安，投出1次保送與6次三振，球速在96至100英哩（約161公里）之間。

紅雀總管特助史雷特（Matt Slater）表示，林振瑋正在接受大量訓練，令人相當期待。他也認為，亞洲是不斷進步的市場，球團也正進一步探索更多人才，「振瑋打開這扇大門，他有很棒的性格，是我們優秀的代表。我知道台灣媒體在加盟記者會採訪過他，現在我們要做的就是讓他登上大聯盟，這需要花點時間，但他擁有這些要件。」

Excited to see @Cardinals farmhand Chen-Wei Lin in action Saturday during his Spring Training game.



3 quality innings with his fastball 96-100 and slider 84-85. Great job Chen-Wei! pic.twitter.com/nkJUB5Jezc — Florida Baseball ARMory （@ArmoryFlorida） March 18, 2024

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