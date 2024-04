MiLB》紅雀台灣火球男1A開季 自曝1球種作修正、練習賽飆6K（影音）

林振瑋。(資料照,記者李惠洲攝)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕紅雀1A今日正式公布開季球員名單,台灣22歲火球男林振瑋名列其中,確定新賽季將從1A出發。而他近日在練習賽也繳出3局6K無失分好投,受訪時也透露自己對指叉球進行調整。

林振瑋是身高203公分的「巨投」,也是郭泓志的外甥。去年7月以50萬美元與紅雀簽約,成為隊史首位台灣球員。他在球季中層級也從新人聯盟來到1A,去年出賽6場,16.1局飆出21次三振,防禦率6.06。

請繼續往下閱讀...

今年1月林振瑋在台灣也隨中信兄弟春訓,如今新球季確定從1A開季。近日他接受《聖路易斯郵報》訪問,談到面對職業等級的打者,「他們更注重細節,以及善於觀察投手的武器庫。對我而言,不要嶄露太多很重要,這樣我就不會向打者暴露我的致命缺點。」

林振瑋還透露,自己針對指叉球做出調整,以搭配他原有的直球、二縫線速球、變速球以及曲球。而他近日也在練習賽中對上國民,主投3局沒被敲安,投出1次保送與6次三振,球速在96至100英哩(約161公里)之間。

紅雀總管特助史雷特(Matt Slater)表示,林振瑋正在接受大量訓練,令人相當期待。他也認為,亞洲是不斷進步的市場,球團也正進一步探索更多人才,「振瑋打開這扇大門,他有很棒的性格,是我們優秀的代表。我知道台灣媒體在加盟記者會採訪過他,現在我們要做的就是讓他登上大聯盟,這需要花點時間,但他擁有這些要件。」

Excited to see @Cardinals farmhand Chen-Wei Lin in action Saturday during his Spring Training game.



3 quality innings with his fastball 96-100 and slider 84-85. Great job Chen-Wei! pic.twitter.com/nkJUB5Jezc